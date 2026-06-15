Belinda cumple un sueño en Toy Story 5

EL ELENCO de doblaje latino posa junto a sus personajes.

A 30 años del estreno de Toy Story, Disney y Pixar preparan el lanzamiento de Toy Story 5, la nueva aventura de Woody, Buzz y sus amigos, que llegará a los cines este 17 de junio.

IRÁN CASTILLO interpreta a Jessie. ı Foto: Carlos Mora

Durante la alfombra roja de presentación, ayer, en la Ciudad de México, Belinda, quien da vida a Lily Pad, compartió su emoción por formar parte del doblaje.

JOSÉ LUIS Orozco es la voz de Buzz Lightyear ı Foto: Carlos Mora

“Es un sueño hecho realidad, estoy muy contenta de pertenecer a este elenco”, expresó, y recordó que el Señor Cara de Papa y la Señora Cara de Papa eran algunos de sus personajes favoritos. Además, invitó al público a no perder a su niño interior y mantener viva la capacidad de jugar e imaginar.

ARTURO MERCADO es Woody. ı Foto: Carlos Mora

Por su parte, Irán Castillo, voz de Jessie, adelantó que la nueva película sorprenderá a los seguidores de la franquicia. “Es muy divertida y conmovedora.

Tiene personajes nuevos increíbles.

BELINDA da vida a Lily Pad. ı Foto: Carlos Mora

Siempre me sorprende esta franquicia y me hace feliz”, afirmó.

Toy Story 5 continuará la historia de los emblemáticos juguetes con una nueva aventura que busca conquistar tanto a nuevas generaciones como a los fans que han acompañado la saga durante tres décadas.