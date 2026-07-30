La serie El otro padre se estrenó hace unos días y cautivó al público con una historia llena de intriga y secretos que salen a flote 20 años después.

Parte importante de que esta producción se encuentre entre las más vistas, es su elenco, pues incluye a figuras destacadas como Silvia Navarro y Manolo Cardona, así como a estrellas en ascenso, como es el caso de Georgia Alexi. Esta actriz de origen cubano dio vida a Rosa, la esposa de Alejandro, quien es la pareja de Gustavo.

Si aún no la conoces, aquí en La Razón de México te contamos quién es Georgia Alexi y su trayectoria.

¿Quién es Georgia Alexi de la serie El otro padre de Netflix?

Georgia Alexi es una actriz de origen cubano que inició su carrera en múltiples proyectos en México y en Estados Unidos. Tiene 35 años, según información de su sitio web. Además, está en una relación con el productor de cine mexicano Santiago García Galván, con quien tiene un hijo, de acuerdo con sus publicaciones en Instagram.

Su trayectoria incluye producciones como La bala de Dios, dirigida por Nick Cassavetes, además de Murder City, Guerra de likes y Tequila Repasado, donde compartió créditos con Miguel Rodarte, Sebastián Zurita y Mauricio Barrientos (Diablito).

Georgia Alexi también se ha aventurado en el teatro, donde participó en producciones como Despertar de Primavera.

Además de su talento frente a las cámaras, la actriz es una artista polifacética pues posee habilidades en canto, danza, artes marciales y manejo de armas, lo que le permite abordar una amplia gama de roles con destreza.

Los proyectos más recientes de Georgia Alexi incluyen la serie Hotel Cocaine y la película El Elixir del Amor, ambas de 2024. Este año, la intérprete cubana dio vida a Rosa en la serie El otro padre de Netflix, personaje que está casado con Alejandro, quien tiene un romance secreto con Gustavo.

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