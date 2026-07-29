El otro padre se estrenó hace unos días en Netflix y ha causado intriga y lágrimas entre el público, pues la historia de Maca (Silvia Navarro) y su familia destaca por reunir a un elenco talentoso cuyas emociones traspasan la pantalla.

Cada actor aporta fuerza a una trama marcada por secretos familiares y dilemas éticos. Conoce quiénes son y qué papel desempeñan en esta producción de Netflix.

El otro padre: ¿Quién es Manolo Cardona, Georgia Alexi, Paola Núñez, Emilio Osorio, Azul Guaita en la serie?

El reparto de la serie El otro padre incluye a figuras de talla internacional, rostros queridos de la televisión mexicana y a jóvenes que han destacado por su talento. Ellos son:

Silvia Navarro como Macarena Maca Sotomayor, madre de Julieta y una doctora brillante.

Manolo Cardona como Ricardo, esposo de Maca y quien crió a Julieta.

Azul Guaita como Julieta, la joven que necesita el trasplante de riñón con urgencia.

Julieta, personaje de El otro padre ı Foto: Captura de pantalla X @NetflixLAT

Erik Hayser como Emilio Martínez, el padre biológico de Julieta y esposo de Yolanda.

Paola Núñez como Yolanda Martínez, esposa de Emilio, un personaje fundamental dentro de la problemática principal.

Blanca Guerra como Hilda Sotomayor, la madre de Ricardo, quien busca proteger la reputación del apellido familiar.

Emilio Osorio como Bernardo, hijo de Maca y Ricardo.

Sebastián Dante como Gustavo, hijo mayor de Maca y Ricardo, quien lucha, en medio del caos familiar, por definir su orientación sexual.

Romina Poza como María, hija mayor de Emilio y Yolanda.

Pamela Moreno como Victoria, la mejor amiga de Julieta.

Georgia Alexi como Rosa, la esposa de Alejandro, la pareja de Gustavo.

¿Cuántos capítulos tiene El otro padre y dónde se puede ver?

El otro padre tiene 10 episodios, los cuales tienen una duración promedio entre los 40 y 49 minutos cada uno. Todos los capítulos de la serie fueron publicados en Netflix de manera simultánea desde el 22 de julio, por lo que ya puedes ver esta producción.

Recuerda que para acceder a la historia protagonizada por Silvia Navarro y Manolo Cardona debes contar con una suscripción activa en la plataforma de streaming. Hay planes mensuales y anuales, según como lo veas más conveniente.

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