La actriz mexicana Silvia Navarro, uno de los rostros más reconocidos de las telenovelas y el cine, protagonizó un incómodo y divertido episodio que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

Durante una dinámica con su público, un joven fue invitado a dar su pronóstico sobre la Selección Mexicana en el partido contra Chequia. Sin embargo, su inesperada respuesta provocó un momento bochornoso que, para su mala suerte, quedó registrado en video y se viralizó en horas.

Silvia Navarro estrena telenovela

La actriz Silvia Navarro se encuentra promocionando el nuevo proyecto del que forma parte. Se trata de la nueva telenovela Guardián de mi vida, que podrá verse en Televisa.

Junto al productor Juan Osorio y elenco juvenil conformado por Nacho Ortiz y Pablo Rosado, la intérprete convocó al público en el Ángel de la Independencia, el miércoles, previo al partido de la Selección Mexicana, para que sintonicen el próximo lunes 29 de junio a las 9:30 la producción.

El elenco se mostró gustoso de compartir sonrisas y saludar a la gente que se dio cita en Paseo de la Reforma, incluso se tomaron fotografías con ellos. Fue entonces cuando un joven vivió un bochornoso momento con Silvia Navarro.

Fan vive incómodo momento con Silvia Navarro y el video se vuelve viral

Silvia Navarro se encontraba haciendo una transmisión en vivo cuando un muchacho le pide una fotografía. La actriz le pregunta al aficionado cuál era su pronóstico para México en el partido que se jugaría esa noche contra Chequia: “Oye. cuéntanos tu pronóstico para México hoy”.

El joven, nervioso y luego de mirar el cielo, soltó la frase: “No va a llover”. La respuesta desconcertó a la actriz y a los que seguían el live, quienes no pudieron evitar reír ante la confusión.

Silvia Navarro de inmediato le dijo: “No, no, no, del partido”, mientras el muchacho, apenado, le contesta “Vamos a ganar”.

Yo también me hubiera puesto nervioso si me habla Silvia Navarro JAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/IX4k7tuoJM — Roberto Haz (@tudimebeto) June 24, 2026

El video fue compartido en redes sociales y rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios. Muchos usuarios destacaron la espontaneidad del momento y la simpatía de Silvia Navarro, quien reaccionó con humor y naturalidad ante la respuesta del joven.

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