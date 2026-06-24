En medio de las críticas por su delgadez, Ariana Grande ha vuelto a ser tendencia, ahora por una foto que publicó ella misma en sus redes sociales y que fue un completo descuido que muestra más de la celebridad de lo que estamos acostumbrados.

La foto del descuido de Ariana Grande en Instagram

Tras su reciente reencuentro con Elizabeth Gillies, con quien compartía escenario en la serie de Nickelodeon, Victorious, la cantante realizó una publicación que mostraba varios momentos de su día a día.

Entre escenarios y reuniones con personas cercanas, Ariana Grande decidió publicar la foto de un perrito con chaleco. En la imagen, ella aparece en un estacionamiento y lleva un vestido color rojo a cuadros.

Sin embargo, algo que quizás no notó al momento de publicarlo, pero que los fans no pasaron por alto, pues que la celebridad mostró un poco de más y al no llevar un sostén, se podía ver uno de sus pechos al descubierto.

Enseguida, se comenzó a hablar sobre el accidente de la artista en Instagram y la imagen se replicó en otras redes sociales. Sin embargo, en lugar de borrar la foto, la intérprete de ‘We Can’t Be Friends’ decidió mantener el post sin edición alguna y su respuesta en cambio, dejó ver su sentido del humor.

Ariana Grande enseña de más en Instagram y reacciona con divertido mensaje ı Foto: IG: @arianagrande

Así reaccionó Ariana Grande a su descuido en Instagram

Si bien algunas personas borrarían la publicación o pedirían que no se replicara, la artista estadounidense reaccionó de manera diferente y dejó claro una vez más que se encuentra orgullosa de su cuerpo.

Y es que como respuesta, en sus historias de Instagram publicó un video en el que en algún proyecto, Liz Gillies le decía “tienes grandes tet*s, son realmente hermosas”, elogiando así la apariencia de su pecho.

Como reacción, Ariana replicaba con un simple “gracias”. El breve intercambio publicado en este momento dejó ver que no le preocupa que haya tenido un descuido con una de las fotos en sus redes sociales.

Esto se puede extender al resto de los comentarios y revuelo que se han generado sobre el aspecto físico de Ariana Grande. Cabe mencionar que sin embargo, los fans han pedido que el equipo de la famosa sea más cuidadoso para cuidar su integridad física y no exponerla a situaciones complicadas.

Ariana Grande reacts to photo mishap of herself in latest Instagram story. pic.twitter.com/AMuy2FT4R0 — Buzzing Pop (@BuzzingPop) June 23, 2026

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