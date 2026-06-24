Hechizo de Amor 2: Tráiler y fecha de estreno de la película con Sandra Bullock y Nicole Kidman

Una película que destacó a finales de los 80’s fue Hechizo de amor (en inglés, Practical Magic), que protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman, exploraba la historia de dos hermanas brujas que nacieron en una familia donde cualquier hombre que amaran moriría de forma trágica.

La maldición que perseguía a la familia a través de los años volverá a ser explorada con su próximo estreno, pues ya se ha revelado un nuevo tráiler sobre lo que veremos en la secuela, así como la fecha de estreno de la cinta en cines.

El amor es su perdición. #HechizoDeAmor: La magia continúa - 10 de septiembre, solo en cines.#PracticalMagic2 pic.twitter.com/rPVzixzbQT — WB Pictures México (@WBPictures_Mx) June 24, 2026

¿De qué trata Hechizo de Amor 2?

De acuerdo con la sinopsis oficial de la secuela protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman, Hechizo de Amor: La Magia Continúa “nos transporta de vuelta a un mundo envuelto en travesuras bajo la luz de la luna y una poderosa magia ancestral”.

“Las hermanas Owens deberán enfrentarse a la oscura maldición que amenaza con destruir a su familia de una vez por todas, en un evento cinematográfico imperdible lleno de diversión, magia y caos”, dice la descripción oficial.

En el tráiler que estrenaron, podemos ver que la dinámica entre las hermanas es la misma de siempre, pero ahora se incluye la participación de Joey King y Maisie Williams, quienes son las hijas de Sally Owens (Sandra Bullock).

¿Cuándo se estrena Hechizo de amor 2?

Hechizo de amor se estrenará en cines de manera exclusiva y la podrás ver a partir del 10 de septiembre de 2026. De momento, no se ha mencionado cuándo podría llegar a plataformas de streaming, por lo que te recomendamos que anotes la fecha de estreno y te lances al cine en septiembre para disfrutar de la historia en la pantalla grande.

El reparto de la película se compone por grandes celebridades con trayectorias importantes en el séptimo arte, así como jóvenes talentos. Esta es la lista del elenco que conforma la cinta.

Sandra Bullock

Nicole Kidman

Joey King, Lee Pace

Maisie Williams

Xolo Maridueña

Solly McLeod

Dianne Wiest

Stockard Channing

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