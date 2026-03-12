Nicole Kidman rompió el silencio sobre su separación de Keith Urban, anunciada en septiembre de 2025. Tras meses de mantener su vida privada en reserva, la actriz australiana habló por primera vez sobre cómo atraviesa este nuevo capítulo en su vida, luego de estar casada con el artista casi 20 años.

En una entrevista con Variety, la intérprete reflexionó sobre su presente, su vínculo con el músico y el papel fundamental que han tenido sus hijas y amigas en este proceso.

Nicole Kidman habla por primera vez de su divorcio con Keith Urban: ‘Somos una familia’

Nicole Kidman reconoció en entrevista con Variety que 2025 fue uno de los años más duros de su vida, ya que estuvo marcado por la crisis matrimonial que puso fin a casi dos décadas de relación con Keith Urban.

“El año pasado no fue mi año. Estaba callada, tenía otras cosas que hacer. Estaba encerrada en mí misma”, confesó la actriz. Sin embargo, subrayó que su prioridad sigue siendo mantener a su familia unida: “Me quedo con la idea de que somos una familia y así seguirá siendo”.

La actriz australiana evitó dar detalles íntimos del divorcio debido al respeto que le tiene al músico, comentó. En cambio, se enfocó en destacar la importancia de sus hijas, Sunday y Faith, quienes se han convertido en su sostén emocional. Nicole Kidman compartió con orgullo que una de ellas trabaja actualmente en París para Dior; quien tiene 17 años.

Respecto a su vida en Nashville, ciudad donde residió junto a Keith Urban, la famosa aseguró que seguirá allí: “Llevo 20 años formando parte de la comunidad. Es mi hogar”. También reveló que ha encontrado apoyo en su hermana, quien vive en Sídney, y en amigas como Reese Witherspoon, con quien comparte el gusto de salir a caminar.

La actriz, que en enero de este año se mostró sonriente en un viaje a la Antártida, enfatizó que busca enfocarse en lo positivo y en nuevos proyectos profesionales que marcarán su 2026. Nicole Kidman dejó en claro que, pese a la ruptura, la familia y la gratitud son pilares que la sostienen.

La separación, que se hizo pública en septiembre, ya había dejado señales, como cuando Keith Urban modificó la letra de una canción que estaba dedicada a Nicole Kidman y mostró incomodidad al hablar de ella en entrevistas. Hoy, ambos parecen transitar caminos distintos, pero con la intención de preservar la armonía familiar por el bien de sus hijas.