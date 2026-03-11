Nicole Kidman regresa a la televisión este 2026 con un proyecto muy esperado, se trata de Scarpetta. Esta serie, basada en las exitosas novelas de Patricia Cornwell, combina el suspenso policial con el drama que acompaña la vida personal de la forense Kay Scarpetta.

El estreno ha generado conversación en medios y redes sociales, no sólo por la participación de Kidman, sino también por la presencia de Jamie Lee Curtis, quien comparte créditos y funciones como productora ejecutiva. Aquí te contamos de qué trata la serie, dónde puedes verla y el reparto de lujo que integra la producción.

¿De qué trata Scarpetta?

La trama sigue a la doctora Kay Scarpetta (Nicole Kidman), una brillante patóloga forense que se enfrenta a un caso que conecta directamente con su pasado. La serie explora cómo su carrera y vida personal se ven entrelazadas por un misterio que la hizo famosa y que ahora regresa para ponerla a prueba.

Scarpetta se adentra en el mundo de la criminología, mostrando tanto la precisión científica de las investigaciones como los dilemas emocionales de su protagonista.

La producción busca capturar la esencia de una saga literaria de Patricia Cornwell que ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo.

¿Dónde ver Scarpetta, la nueva serie de Nicole Kidman?

Scarpetta se estrenó este miércoles 11 de marzo de 2026 y está disponible exclusivamente en Amazon Prime Video. Los suscriptores de la plataforma pueden acceder a la serie desde cualquier dispositivo compatible.

Prime Video decidió hacer una adaptación de los exitosos best sellers de Patricia Cornwell para atraer tanto a los fanáticos de la literatura criminal como a los amantes de las series de suspenso.

A forensic mind. A force that knows her best. Nicole Kidman and Jamie Lee Curtis star in Scarpetta, coming March 11 to Prime Video. pic.twitter.com/LN8QwObIM1 — Prime Video (@PrimeVideo) February 23, 2026

Reparto de la serie Scarpetta:

El reparto de la serie Scarpetta está encabezado por:

Nicole Kidman como Kay Scarpetta, la patóloga forense protagonista.

Jamie Lee Curtis , quien además de actuar como Dorothy Farinelli, participa como productora ejecutiva.

Ariana DeBose como Lucy Farinelli-Watson.

Bobby Cannavale como Pete Marino.

Simon Baker como Benton Wesley.

Tiya Sircar como Blaise Fruge.

Janet Montgomery como Janet Watson.

Rosy McEwen como Kay Scarpetta joven.

Anson Mount como Matt Peterson.

Amanda Righetti como Past Dorothy.

David Hornsby como August Ryan.

Tráiler de Scarpetta, serie protagonizada por Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis

A continuación, te compartimos el tráiler de la serie Scarpetta de Prime Video que se estrena este 11 de marzo: