Progol arranca fecha 2 de Grupos con una bolsa de 11 mdp

La bolsa acumulada de Progol alcanza los 11 millones de pesos tras el inicio de la segunda jornada de la Fase de Grupos.

El concurso Progol de Lotería Nacional con su dinámica de partidos mundialistas, arranca la fecha 2 de Grupos con una bolsa estimada de 11 millones de pesos al no registrarse ganador de primer lugar en la jornada pasada.

Progol Revancha No. 2336 abrió el Mundial con la emoción de la fecha 1 de Grupos y sigue viva y en camino de crecer. Con la fecha 2 de Grupos del concurso No. 2337, arranca con una bolsa estimada de 11 millones de pesos, y en los próximos días, conforme se desarrollen los partidos, se sabrá si hay un nuevo millonario o si la bolsa sigue su marcha imparable.

El concurso No. 2338, correspondiente a la fecha 3 de Grupos, ya está a la venta y cierra el próximo 24 de junio a las 13:00 horas. Mientras que el Progol Media Semana No. 801 tendrá un periodo de venta del 19 al 24 de junio.

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A partir del arranque de la fiesta mundialista, los productos de la familia Progol están dedicados a los encuentros de esta justa deportiva: la quiniela clásica del Progol se integra por 14 partidos de futbol y tiene un costo de 15 pesos. Progol Revancha es opcional y es un juego complementario en el que tienes que acertar los resultados de 7 partidos; para jugarlo es necesario participar primero en Progol y tiene un costo adicional de 5 pesos; es decir, puedes jugar Progol con Revancha por 20 pesos. Mientras que el Progol Media Semana, por su parte, es una quiniela para adivinar los resultados de 9 partidos y tiene un costo de 15 pesos.

Recuerda que en todos los productos de la familia Progol deberás pronosticar si gana el local, si hay empate o si gana el visitante (L – E – V), y no es necesario indicar marcadores exactos. Lo único que varía entre concursos son los horarios de cierres de venta, por lo que se recomienda revisar las fechas y horarios para que no te quedes sin tu quiniela.

Vive con emoción cada partido y no pierdas la oportunidad de ser millonario. Participar en Progol es más fácil que nunca, porque tienes varias opciones para integrar tu quiniela, visita cualquier punto de venta autorizado de Lotería Nacional o, si prefieres hacerlo a través de canales electrónicos, juega desde el celular en la App MiLotería o en línea en miloteria.mx.

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