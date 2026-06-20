Mundial 2026: AL MOMENTO las selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final y los eliminados

La Copa del Mundo 2026 avanza con la segunda ronda de la fase de grupos y ya hay equipos que amarraron su boleto a los dieciseisavos, el inicio de la fase final del torneo que corona a su campeón en Nueva York el 19 de julio.
La Selección Mexicana se convirtió en el primer conjunto clasificado a los 16vos de final, una ronda que debuta en ls historia de los Mundiales, esto debido a la expansión a 48 selecciones. Por la Concacaf, Estados Unidos también amarró su pase.
La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe tiene a dos conjuntos en dieciseisavos de final, pero también a la primera nación eliminada del campeonato; Haití, que perdió sus dos primeros juegos y jugará su último juego de la fase de grupos sin nada en juego más que el honor.
Paraguay vence a Turquía y sueña con el boleto a dieciseisavos de final del Mundial 2026
Los clasificados a dieciseisavos de final del Mundial 2026
- México
- Estados Unidos
Por el momento solamente México y Estados Unidos tienen su boleto seguro y oficial a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Hay más equipos que pueden sellar su pase en los siguientes compromisos, como Brasil, Marruecos, pero hay que esperar.
Las selecciones eliminadas
- Haití
- Turquía
La eliminación prematura de Haití estaba presupuestada, pero lo de Turquía es la primera gran decepción y fracaso de la Copa del Mundo 2026, pues se trata de un combinado que llegó con grandes expectativas a esta justa. Pero, de nuevo, Los Sultanes no correspondieron a esas ilusiones.
Más allá del marcador, la Selección de Turquía fue una gran decepción por el potencial de sus jugadores. Talento hay, y de sobra, en Los Otomanos; Arda Guler (Real Madrid), Altay Bayındır (Manchester United), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Hakan Calhanoglu (Inter de Milan), Kenan Yildiz (Juventus) y Zeki Celik (Roma).
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