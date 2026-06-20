Mundial 2026: AL MOMENTO las selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final y los eliminados

La Copa del Mundo 2026 avanza con la segunda ronda de la fase de grupos y ya hay equipos que amarraron su boleto a los dieciseisavos, el inicio de la fase final del torneo que corona a su campeón en Nueva York el 19 de julio.

La Selección Mexicana se convirtió en el primer conjunto clasificado a los 16vos de final, una ronda que debuta en ls historia de los Mundiales, esto debido a la expansión a 48 selecciones. Por la Concacaf, Estados Unidos también amarró su pase.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe tiene a dos conjuntos en dieciseisavos de final, pero también a la primera nación eliminada del campeonato; Haití, que perdió sus dos primeros juegos y jugará su último juego de la fase de grupos sin nada en juego más que el honor.

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Los clasificados a dieciseisavos de final del Mundial 2026

México

Estados Unidos

Por el momento solamente México y Estados Unidos tienen su boleto seguro y oficial a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Hay más equipos que pueden sellar su pase en los siguientes compromisos, como Brasil, Marruecos, pero hay que esperar.

🇺🇸 USA have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 19, 2026

Las selecciones eliminadas

Haití

Turquía

La eliminación prematura de Haití estaba presupuestada, pero lo de Turquía es la primera gran decepción y fracaso de la Copa del Mundo 2026, pues se trata de un combinado que llegó con grandes expectativas a esta justa. Pero, de nuevo, Los Sultanes no correspondieron a esas ilusiones.

Más allá del marcador, la Selección de Turquía fue una gran decepción por el potencial de sus jugadores. Talento hay, y de sobra, en Los Otomanos; Arda Guler (Real Madrid), Altay Bayındır (Manchester United), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Hakan Calhanoglu (Inter de Milan), Kenan Yildiz (Juventus) y Zeki Celik (Roma).

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