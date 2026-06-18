Las breves del Mundial 2026

También se pide ayuda con la fe para el tricolor

La fiebre mundialista también llegó a uno de los recintos religiosos más emblemáticos del país. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México vistió al tradicional Niño Dios con el uniforme del Tricolor una expresión de fe popular que desde hace décadas acompaña al equipo nacional cada vez que disputa una Copa del Mundo. La imagen, ubicada en el Altar de los Reyes, porta la indumentaria que México utilizará: camiseta blanca, short verde, tenis deportivos y un balón de futbol. La cuenta de X de @cabeceramx lo publicó.

También se pide ayuda con la fe para el tricolor ı Foto: Especial

México y la IA no son lo mismo, pero parecido

En el país no hay nada imposible y de nueva cuenta se superó a la Inteligencia Artificial. A las afueras del Estadio Ciudad de México, un par de hombres colocaron unas sillas y se pusieron a cortarle el cabello a la gente que asistió al partido entre Uzbekistán y Colombia. En los comentarios del video se destacó que fue una fusión entre mexicanos y cafetaleros, pero la afición aplaudió la iniciativa de los jóvenes para pasar un rato diferente. La hinchada de la ola amarilla llegó en gran cantidad al Coloso de Santa Úrsula.

México y la IA no son lo mismo, pero parecido ı Foto: Diego Chávez|La Razón

Un recuerdo para siempre en las manos

Eventos como Copas del Mundo o Juegos Olímpicos siempre quedarán en el recuerdo de las personas que los viven, y en esta ocasión la justa que se celebra en Norteamérica no se quedará atrás, y la cuenta de X de @_3emeOeil dio a conocer que está tomando fotografías con una cámara de 1950 y se ha convertido en la sensación de las redes sociales por la gran postal que deja. Las imágenes siempre es importante conservarlas y qué mejor de una manera única y que al final se pueden presumir con los seres queridos.

Un recuerdo para siempre en las manos ı Foto: Capturas de video

Quieren inmortalizar a el Bicho en todas partes

Los aficionados de Cristiano Ronaldo siempre encuentran nuevas y vistosas maneras de demostrar su amor por la estrella de Portugal. En redes sociales circula una imagen gigante de El Comandante para apoyarlo durante su participación en la Copa del Mundo 2026. La cuenta “bichuuuuu_official” compartió en Instagram el momento en el que se devela esta figura enorme de CR7. Al parecer, la imagen del astro de 41 años está hecha de cartón. Lo retratan sin playera, con lentes de sol y con un short, pero no se sabe si es IA.

Quieren inmortalizar a el Bicho en todas partes ı Foto: Captura de video

Enseñan a pronunciar bien sus nombres

La FIFA compartió en sus redes sociales videos de jugadores de las selecciones participantes en la Copa del Mundo 2026 mostrando la correcta pronunciación de sus nombres. Futbolistas de escuadras como Portugal, Argentina, Japón y Francia enseñaron a los fans a llamarlos como se hace en su idioma nativo. Uno de los más curiosos fue el de la Albiceleste, la actual campeona del mundo. Este clip fue grabado durante el Media Day, en donde también se tomaron las fotos oficiales para el torneo. Aunque en Argentina se habla español, hay apellidos que vienen de Europa, por lo que su vocalización es diferente.

Enseñan a pronunciar bien sus nombres ı Foto: Capturas de video

Músico sueco disfruta las cumbias

Un aficionado sueco que fue a Monterrey a ver el primer juego de su selección en el evento se hizo viral al tocar y bailar la popular canción regional “La del moño colorado” en acordeón, durante una fiesta en la capital neoleonesa. Otro de sus compatriotas tocó el tambor al ritmo de este tema, mientras un músico lo guiaba. Varias personas se unieron a bailar con ellos, al tiempo que el presentador coreó el tradicional ‘eh, eh, eh’, en una muestra de lo bien que la pasan los extranjeros en suelo azteca durante la celebración del certamen.