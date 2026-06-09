Lotería Nacional y UNAM conmemoran con Sorteo Superior el 70 Aniversario de la Biblioteca Central

Para enaltecer a un pilar fundamental de la preservación, custodia y difusión del saber de nuestro país, que además de destacar por su compromiso con la cultura y el conocimiento, representa un legado científico y documental, Lotería Nacional dedica el Sorteo Superior No. 2888 a la conmemoración del 70 Aniversario de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Desde el emblemático edificio que luce majestuoso en Ciudad Universitaria -declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2007 por la UNESCO- autoridades universitarias encabezadas por el rector de la Máxima Casa de Estudios, Leonardo Lomelí Vanegas, y la directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón, presentaron el sorteo y su billete conmemorativo.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas afirmó que este billete no sólo celebra un aniversario, sino que también reconoce la vocación universitaria de hacer del conocimiento un bien público, de la cultura una herencia compartida y del aprendizaje un camino para ampliar las libertades y los márgenes de acción.

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“Con esta colaboración, una de las imágenes más emblemáticas de nuestra Universidad recorrerá la nación y llegará como mensaje de identidad, libertad, justicia social y un porvenir compartido a distintas latitudes”, expresó.

“La Biblioteca Central destaca como uno de los edificios más icónicos de la Ciudad Universitaria y de nuestra capital. Constituye una obra artística, un sitio ideal para el encuentro y el estudio, un bastión invaluable del rico acervo documental de la Universidad y una manifestación tangible del vínculo entre la educación pública, autónoma y gratuita con la cultura y la sociedad mexicana”, dijo Lomelí Vanegas.

En su intervención, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, señaló que desde hace siete décadas los muros de esta institución no sólo custodian millones de páginas, también preservan una parte fundamental de la historia intelectual, científica y cultural de México. Con un saludo a la comunidad universitaria, agregó que la Biblioteca Central, además de ser uno de los edificios más emblemáticos de nuestro país, es también una obra extraordinaria diseñada por Juan O’Gorman, quien plasmó la historia, las raíces y la diversidad cultural de México, convirtiendo este recinto en una de las expresiones más admiradas de la integración entre arquitectura, arte y pensamiento.

“Hoy celebramos mucho más que una biblioteca, celebramos la convicción de que el conocimiento transforma vidas, amplía oportunidades y construye el futuro de las naciones”, manifestó.

Además, Olivia Salomón sostuvo que en el México que se construye con el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la educación, la ciencia, la innovación y el acceso al conocimiento son pilares fundamentales para combatir desigualdades y ampliar oportunidades para todas y todos, “por ello, la Lotería Nacional se suma a esta conmemoración dedicando un billete a una institución que durante siete décadas ha iluminado el camino de generaciones enteras de mexicanas y mexicanos”.

A su vez, la secretaria de Desarrollo Institucional, Tamara Martínez Ruíz, señaló que el hecho de que la imagen de la Biblioteca circule hoy en un billete de Lotería es más que un gesto simbólico. Viaja, toca manos diversas y entra en hogares, mercados y oficinas; es una pieza que cruza rutinas y territorios. “Históricamente la Lotería Nacional ha usado esa circulación para inscribir en la vida cotidiana imágenes que condensan identidad y memoria colectiva”.

En tanto, la directora general de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, Elsa Margarita Ramírez Leyva, coincidió en que la develación del billete es un reconocimiento a un recinto que durante siete décadas ha sido, es y seguirá siendo un espacio para el aprendizaje, la investigación, los descubrimientos, el disfrute; en donde incontables generaciones de la comunidad de la UNAM y externas han encontrado el acceso a un variado universo de información, servicios bibliotecarios, informativos, digitales y actividades culturales.

Durante su mensaje, Verónica Soria Ramírez, subdirectora de Servicios Bibliotecarios de la Biblioteca Central, expresó un reconocimiento a las comunidades usuarias y al personal que ha sostenido este espacio durante siete décadas. Añadió que cada servicio, cada recurso, cada espacio que brinda, ha sido concebido pensando en las personas usuarias, en sus necesidades de aprendizaje, de consulta, convivencia y de creación.

En esta emotiva ceremonia para la comunidad universitaria que concluyó con el tradicional grito de Goya, también estuvo presente: Patricia Dávila Aranda, Secretaría General de la UNAM; Judith Licea Ayala, Bibliotecóloga pionera del Colegio de Bibliotecología en la Facultad de Filosofía y Letras; y Gerardo Zavala Sánchez, Coordinador del Colegio de Bibliotecología y Estudios de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras, entre otros invitados especiales.

El billete que conmemora un espacio universitario con siete décadas de historia

La directora Olivia Salomón expresó que este homenaje viajará por todo México a través de dos millones 400 mil cachitos, recordando que la educación, la cultura y el conocimiento son la mejor herencia que una nación puede legar a sus generaciones. Detalló que en el Sorteo Superior No. 2888 habrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios y se celebrará el viernes 26 de junio de 2026. Los billetes están disponibles en puntos de venta autorizados y en miloteria.mx. Se transmitirá en vivo, a las 20:00 horas, por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

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