Lotería Nacional conmemora los 200 años del Poder Judicial de Querétaro

En el marco de la Sesión Extraordinaria, Pública y Solemne del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y con la presencia del gobernador del Estado, Mauricio Kuri González, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; el Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Querétaro, Braulio Guerra Urbiola, y el Presidente de la Mesa Directiva de Sexagésima Primera Legislatura, Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, develaron el billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 4015 con motivo del Bicentenario de la Instalación del Poder Judicial del Estado de Querétaro.

El Teatro Metropolitano que se ubica en la capital queretana, fue el recinto donde se llevó a cabo la presentación del billete que rinde homenaje a esta fecha de relevancia política, institucional y social para México, porque más allá de significar un momento crucial en la historia del país, se celebran dos siglos del camino que ha seguido el Federalismo y la división de Poderes tras la consolidación de la Independencia de México.

El gobernador Mauricio Kuri y la directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezan la presentación del billete del Sorteo Mayor No. 4015. ı Foto: Lotenal

En este recinto, al tiempo de agradecer a las autoridades estatales y a los representantes de los Poderes del Estado la distinción para que Lotería Nacional forme parte de esta celebración, la directora Olivia Salomón precisó que Querétaro es uno de los lugares donde México aprendió a convertirse en nación, “aquí se han escrito algunas de las páginas más trascendentes de nuestra historia; aquí han encontrado cauce los grandes acuerdos que dieron forma a nuestro país y aquí, hace doscientos años, comenzó a consolidarse una institución llamada a proteger uno de los bienes más valiosos de toda sociedad: la justicia”.

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En su mensaje, Olivia Salomón también subrayó que hoy Lotería Nacional, con más de 255 años de historia, conmemora a esta institución que a lo largo de dos siglos ha evolucionado junto con el país, adaptándose a los cambios políticos, sociales y jurídicos de cada época, con un propósito permanente: contribuir al fortalecimiento de la justicia y de la confianza ciudadana.

El gobernador Mauricio Kuri y la directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezan la presentación del billete del Sorteo Mayor No. 4015. ı Foto: Lotenal

En este contexto, expresó que dicha conmemoración dialoga con los principios que impulsa el Gobierno de México encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde destacan la construcción de instituciones cada vez más cercanas al pueblo, comprometidas con los derechos de las personas y orientadas a consolidar un país más justo, democrático e igualitario.

La titular de la institución de suerte sostuvo que doscientos años también representan generaciones enteras de mujeres y hombres que dedicaron su trabajo, su talento y su vocación al fortalecimiento de una institución fundamental para la vida pública de Querétaro. Añadió que también se reconoce su legado, su historia de servicio y de compromiso con la justicia, “que este bicentenario no sólo sea motivo de orgullo para las y los queretanos, que sea también un recordatorio de que las instituciones sólidas son una de las mayores fortalezas de una sociedad democrática, para que las y los mexicanos nos sigamos sintiendo orgullosos de vivir en un país libre, independiente y soberano”.

El Teatro Metropolitano de la capital queretana fue la sede de la Sesión Solemne por los 200 años de la instalación de la institución judicial. ı Foto: Lotenal

Al referirse a esta conmemoración, el Magistrado Presidente, Braulio Guerra Urbiola, destacó que el derecho es el acompañante indispensable de la justicia, y que ambos pueden constituir un vínculo indisoluble siempre que las leyes estén orientadas al progreso y a la dignidad de las personas.

Guerra Urbiola convocó a las personas juzgadoras a elevar la mirada más allá del caso concreto y comprender que cada sentencia tiene impacto en el orden público, el tejido social y la gobernabilidad del Estado, recordando que “mientras exista justicia, existirá futuro”.

Con tres millones 600 mil cachitos en circulación, se rinde homenaje a dos siglos de historia y fortalecimiento de la justicia en el estado. ı Foto: Lotenal

Al cerrar su mensaje, el Magistrado Presidente llamó a construir instituciones sólidas, de paz y estado de derecho no sólo para quienes hoy coexisten, sino también para las generaciones que aún no han nacido.

El billete que conmemora dos siglos de historia

La directora Olivia Salomón dijo que los billetes viajarán por plazas, mercados, centros de trabajo, comunidades y hogares mexicanos, llevando una historia dedicada al fortalecimiento de la justicia, la legalidad y la vida pública del Estado. Informó que con el Sorteo Mayor No. 4015 circularán tres millones 600 mil cachitos que ya están disponibles en los puntos de venta y en miloteria.mx. El sorteo cuenta con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y se realizará el martes 9 de junio de 2026; se transmitirá por el canal de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

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