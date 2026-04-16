Lotería Nacional y Panini lanzan álbum del Mundial

La Lotería Nacional en colaboración con la Editorial Panini presentó la nueva edición del álbum conmemorativo retro de futbol. Hace un recorrido por las ediciones de la Copa del Mundo de México como anfitrión y recuerda el Mundial Femenil de 1971, todo esto con miras a la justa que se vivirá en el verano próximo.

México se sigue preparando para el Mundial 2026 y como parte de las sorpresas la Lotería Nacional y Panini hacen su versión del álbum con los clásicos “cachitos” del sorteo, que funcionarán como las estampitas que los aficionados deben reunir para completar la edición especial.

El Dato: El primer álbum de estampas oficial de Panini para la Copa del Mundo se lanzó para la edición de México 1970, certamen en donde la Selección Brasileña se coronó.

“Es la capacidad de convertir los momentos en memoria, en algo que se intercambia y atesora generación tras generación. Panini va a dar de manera gratuita del álbum para todo el pueblo de México”, dijo en la presentación Olivia Salomón, Directora General de la Lotería Nacional.

El álbum se entregará en la compra de cada boleto de lotería sin costo adicional.

Gabriela Cuevas, coordinadora del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, enfatizó que es un álbum que acerca, democratiza, incluye y demuestra que el mundial social sí puede estar cerca de todas y todos nosotros.

“Ésta es una alianza que conecta identidad nacional con una narrativa global, con el México orgulloso de su grandeza cultural y que trabaja por sus comunidades”, argumentó la coordinadora.

104 partidos tendrá la justa por la expansión a 48 selecciones participantes

La distribución inicia el domingo con el Sorteo Zodiaco y cada semana se emitirá un cachito coleccionable. En todo el país hay más de 12 mil puntos de venta. Para completar el álbum hay que juntar 20 piezas que estarán disponibles hasta junio.

Serán 10 sorteos; 7 Zodiaco Ordinarios y 3 Zodiaco Especiales, concluyendo el 5 de julio. El cachito de Zodiaco Ordinario tiene un costo de 20 pesos con premio mayor de 7 millones de pesos y bolsa total repartible de más de 24 millones de pesos, con 22 mil premios. El Zodiaco Especial, que es una vez al mes, cuesta 35 pesos con premio mayor de 11 mdp y bolsa total superior a los 43 mdp.

“Se complementarán 20 diseños retro que están inspirados en los billetes que se emitieron en el Mundial del 70 y 86 por la Lotería Nacional. Son billetes que estamos reproduciendo de aquellos mundiales”, agregó la Directora General de Lotería Nacional.

Este proyecto tiene un profundo sentido de reconocimiento, pues en él se honra la historia de la Selección Femenil Mexicana que en 1971 fue subcampeona del mundo en una final jugada en el Estadio Azteca y aunque este certamen no es reconocido por la FIFA, el impacto que tuvo fue histórico, con más 100 mil personas en el juego ante Dinamarca.

“El Mundial de 1971 se jugó en el Azteca con más de 110 mil personas. Representar a tu país es lo más hermoso. Se entrega uno al deporte porque en sus hombros carga a todo el país. Mis compañeras y yo fuimos unas guerreras, teníamos la garra para demostrar que el futbol no era sólo para hombres”, dijo en su intervención Alicia Vargas, conocida como La Pelé Mexicana, en representación de aquella escuadra femenil.

La intención del álbum colaborativo de la Lotería Nacional y Editorial Panini es, en palabras de Olivia Salomón, “recuperar la memoria histórica. Representa la oportunidad de volver a conectar, de compartir con todos una memoria que sigue viva. Cada domingo tendrán oportunidad de convertirse en ganadores”.

En el evento se contó con la presencia de otras figuras históricas para México en materia futbolística. Francisco Javier El Abuelo Cruz, Manuel Negrete y Alberto García Aspe integraron el presídium.

“En lo personal, defender a México en tres mundiales es el mayor orgullo de mi vida. En especial tener el honor de portar el brazalete de capitán es algo que me marcó para siempre; no es sólo tener el gafete, es asumir la responsabilidad, dar la cara en momentos difíciles, mantener unido al grupo y recordar que cuando entras al campo, no juegas por ti, juegas por la ilusión de millones”, dijo Aspe.

García Aspe, quien jugó el Mundial de 1994, 1998 y 2002, puntualizó que el proyecto “representa memoria, identidad e ilusión”, además que destacó el trabajo de la Lotería Nacional, que ha “acompañado a México y se suma a una fiesta que va a marcar a nuevas generaciones”.