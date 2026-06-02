Sudáfrica llega a México y tiene una bienvenida espectacular en Pachuca

Sudáfrica ya está en México para el inicio del Mundial 2026

Al ritmo del mariachi y con una gran operativo especial llegó la Selección de Sudáfrica a México para empezar su concentración a días del arranque de la Copa del Mundo 2026. Los Bafana Bafana debutan en el torneo en el juego inaugural el 11 de junio ante el Tricolor.

El conjunto africano ya se encuentra en Pachuca, Hidalgo, en donde harán su campamento a menos de diez días para que inicie la justa mundialista. Tuvieron que retrasar su llegada, pues algunos de sus jugadores tuvieron problema con sus visas.

En México, Estados Unidos y Canadá la Selección Sudafricana vivirá su primer Mundial en 16 años, pues la última vez que participaron en el torneo fue en 2010, cuando fueron los anfitriones de la máxima cita a nivel internacional.

De hecho en la Copa del Mundo 2010 el partido inaugural fue Sudáfrica ante México y curiosamente este será el mismo choque que inaugure el Mundial el 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca.

Los juegos de Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026

Sudáfrica ya realizó el viaje a México para concentrarse en Pachuca de cara a su debut en la Copa del Mundo del 2026 y el cuerpo técnico de los Bafana Bafana ya estudiaron a fondo a los rivales que enfrentarán en la fase de grupos del Mundial de la FIFA.

Primer partido: México vs Sudáfrica - jueves 11 de junio del 2026 - Estadio Ciudad de México - 13:00 horas

Segundo partido: Chequia vs Sudáfrica - jueves 18 de junio del 2026 - Estadio Atlanta - 10:00 horas

Tercer partido: Corea del Sur vs Sudáfrica - miércoles 24 de junio del 2026 - Estadio Monterrey - 19:00 horas

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La Selección de Sudáfrica jugará la mayor parte de sus encuentros en México, siendo el más importante en la cancha del Estadio Azteca ante México. Después para el segundo duelo de grupo se mide a Chequia en Atlanta y cierra en Monterrey ante Corea del Sur.

Para la Copa del Mundo 2026 el entrenador de los Bafana Bafana es el belga Hugo Broos, quien llamó a los mejor disponible con jugadores como Ime Okon (Hannover 96), Samukele Kabini (Molde), Sphephelo Sithole (CD Tondela) y la estrella Lyle Foster, delantero del Burnley de la Premier League, quien hizo tres goles en la temporada.

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