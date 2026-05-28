Lyle Foster, del Burnley, lidera la lista de Sudáfrica

EL ATACANTE (IZQ.) saluda a Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, durante el anuncio de la convocatoria, ayer

SUDÁFRICA, primer rival de México en el Mundial 2026, reveló su lista de 26 futbolistas para el torneo, misma que está encabezada por Lyle Foster, delantero del Burnley de la Premier League, quien hizo tres goles en la temporada.

El belga Hugo Broos, director técnico de los Bafana Bafana, llamó a otros cuatro jugadores que militan en Europa. Son los casos de los defensas Ime Okon (Hannover 96) y Samukele Kabini (Molde) y el mediocampista Sphephelo Sithole (CD Tondela). Otros elementos destacados en el listado de Sudáfrica son los zagueros Mbekezeli Mbokazi y Olwethu Makhanya, quienes juegan en la MLS con el Chicago Fire y el Philadelphia Union, de manera respectiva. El resto de los 19 integrantes del conjunto africano juegan en la liga local.

“Sé que los jugadores que se han quedado fuera estarán muy decepcionados”, dijo el seleccionador Hugo Broos. “Hubo que tomar algunas decisiones muy difíciles.

EL TIp: HUGO BROOS está al frente de Sudáfrica desde junio del 2021. Su saldo es de 28 juegos ganados, 17 empatados y 10 perdidos después de 55 compromisos dirigidos

Espero haber elegido a los adecuados”, agregó el estratega. Sudáfrica ha participado en tres fases finales de la Copa Mundial desde su debut en 1998. Se clasificó de nuevo en 2002 y fue sede del torneo en 2010. En todas esas ocasiones quedó eliminada en la fase de grupos.

Los Bafana Bafana disputarán dos de sus cotejos de primera ronda en México, pues el próximo 11 de junio abren la competencia en contra del Tricolor en el renovado Estadio Azteca, mientras que el 24 se miden ante Corea del Sur en el Estadio AKRON de Guadalajara.

9 duelos ha jugado Sudáfrica en la cita mundialista

Su enfrentamiento contra Chequia, programado para el 18 de junio, tendrá como sede el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

Sudáfrica vuelve al gran evento futbolístico después de una ausencia de 16 años, pues no participa en el mismo desde la edición de la que fue sede.