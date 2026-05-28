Con 1.55 mmdd, Real Madrid es la plantilla más cara sin títulos

Jude Bellingham, 162 mdd │ EL INGLÉS se lamenta durante un juego el pasado 10 de mayo

Con un valor de 1.55 mil millones de dólares, la plantilla del Real Madrid se convirtió en la más cara que termina una campaña sin un sólo título, de acuerdo con datos del sitio especializado Transfermarkt. Los merengues acabaron subcampeones en LaLiga y en la Supercopa de España, ambas atrás del Barcelona, además de que en la Champions League fueron eliminados en cuartos de final y en la Copa del Rey fracasaron en la fase de octavos de final.

La Temporada 2025-2026 terminó con Álvaro Arbeloa al mando tras el cese de Xavi Alonso a inicios de año tras la final perdida contra el Barça en la Supercopa española. El club más ganador del mundo futbolístico no terminaba un año con las manos vacías desde el periodo 2020-2021.

El actual plantel del Real Madrid está por arriba del Chelsea de la actual temporada, tasado en 1.34 mil millones de dólares, que tampoco proclamó campeón en ninguno de los cuatro certámenes que disputó, terminando subcampeón de la FA Cup. Los Gunners actuales, valuados en 1.42 mil millones de billetes verdes, todavía pueden conseguir el doblete, pues el próximo sábado enfrentan al PSG en la final de la Champions League.

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38 de 56 juegos ganó Real Madrid en la campaña

Los de la capital española ganaron 18 de 28 partidos con Álvaro Arbeloa en el timón en los primeros cinco meses del año. El resto fueron dos empates y ocho derrotas, para una efectividad del 65 por ciento del exdefensa en el timón.

Cuatro futbolistas de la entidad española están tasados arriba de 130 millones de dólares , resultando el más caro de ellos el francés Kylian Mbappé, quien tiene un valor de 232 millones de billetes verdes, de acuerdo con datos de Transfermarkt.

A Donatello le siguen el brasileño Vinícius Jr., el inglés Jude Bellingham y el uruguayo Federico Valverde, quienes están valuados en 174, 162 y 139 millones de dólares, de manera respectiva.

El Real Madrid no levanta un trofeo desde el 18 de diciembre del año antepasado, cuando superó 3-0 al Pachuca en la final de la Copa Intercontinental 2024.

Antes de esa victoria, el título más reciente de los merengues fue el de la Champions League de la Temporada 2023-2024, a costa del Borussia Dortmund, al que derrotaron 2-0 en la definición de la justa continental.

La Temporada 2025-2026 no cerró de la mejor forma para el Real Madrid no solamente por el fracaso de no conseguir trofeos, pues el ambiente en el plantel se tornó tenso, lo que derivó en una fuerte discusión y enfrentamiento entre el uruguayo Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni mientras se llevaba a cabo un entrenamiento.

Este ambiente y la falta de títulos derivó en la salida del timón de Álvaro Arbeloa. La directiva, encabezada por el presidente Florentino Pérez, habría pensado en traer de vuelta al más que experimentado José Mourinho, quien estuvo al frente del club del 2010 al 2013.

Reportes indican que el experimentado estratega portugués ya planea los fichajes para la próxima campaña, a falta de que se haga oficial su regreso a la capital española. Ocupa el banquillo del Benfica desde septiembre del 2025. Enfrentó tres veces a los merengues en la Champions.

Palace se lleva la conference

Jean-Philippe Mateta anotó el único gol con el que el Crystal Palace ganó su primer trofeo europeo al vencer 1-0 al Rayo Vallecano en la final de la Conference League para darle al entrenador Oliver Glasner la despedida perfecta.

Mateta anotó en el rebote a los 51 minutos después de que el portero del Rayo, Augusto Batalla, rechazó el disparo de larga distancia de Adam Wharton en el duelo disputado en Leipzig, Alemania.

La victoria del Crystal Palace, que llegó a ocho trofeos en su historia, mantiene a los equipos ingleses encaminados a un posible pleno en las tres principales justas continentales europeas de clubes varoniles.

El Aston Villa ganó la Europa League la semana pasada y el Arsenal se enfrentará al Paris Saint-Germain en la final de la Champions League el próximo sábado en el Puskás Aréna de Budapest.