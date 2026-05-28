Novak Djokovic es el primer tenista con 120 juegos en GS

El serbio Novak Djokovic escribió otra página histórica al convertirse en el primer tenista en disputar 120 partidos en un torneo de Grand Slam, logro que consiguió con su victoria por pizarra de 6-3, 6-2, 6-7 y 6-3 sobre el francés Valentin Royer en la segunda ronda de Roland Garros, en un partido que duró más de tres horas y media.

Nole, cuyo récord en Majos es de 103 victorias y 17 derrotas, dejó atrás al suizo Roger Federer, quien sumó 119 duelos en Wimbledon. “Fue un partido muy, muy duro en condiciones difíciles.

Un gran desafío para mí. La experiencia me ayudó mucho”, aseguró Novak Djokovic después del partido.

El Dato: NOVAK DJOKOVIC ganó su primer Grand Slam en el 2008 con su coronación en el Abierto de Australia, luego de que se impuso en cuatro sets al francés Jo-Wilfried Tsonga

Cuando Djokovic ganó un punto clave al inicio del cuarto set con una derecha que golpeó alrededor del poste de la red desde muy lejos de la cancha, el campeón de 24 títulos de Grand Slam agitó los brazos hacia el público dentro de la cancha Philippe-Chatrier.

Djokovic desperdició una oportunidad de cerrar el partido antes cuando falló un revés largo en el desempate del tercer set y luego necesitó cuatro puntos de partido más en su último juego de servicio antes de que una derecha de Royer se fuera a la red para concluir un largo peloteo.

Cuando finalmente terminó después de 3 horas y 44 minutos, Djokovic primero casi tropezó sobre la arcilla.

Luego realizó su celebración del violín, actuando como si tocara las cuerdas de su raqueta como el instrumento musical.

Antes de llegar a París, Valentin Royer había conseguido solo una victoria a nivel de gira en 11 certámenes que jugó esta temporada.

Djoker llegó a Roland Garros con dudas sobre su forma después de ser derrotado en su único partido en cancha de arcilla antes del torneo.

Perdió ante el croata Dino Prizmic, un jugador proveniente de la clasificación, en el Abierto de Italia tras dos meses fuera debido a una lesión en el hombro derecho.

Pero Djokovic está recuperando la forma después de remontar un set en contra para vencer a Giovanni Mpetshi Perricard, otro francés, en un partido de primera ronda que duró casi tres horas.

El serbio mejoró a 14-0 en su carrera contra franceses en Roland Garros y alcanzó la tercera ronda en París por vigésimo primer año consecutivo.

Levantó el trofeo de la Coupe des Mousquetaires en las ediciones de 2016, 2021 y 2023.

2 Medallas olímpicas ha logrado el serbio en su carrera

El terremoto de los Balcanes se mide mañana ante el brasileño João Fonseca en busca del boleto a los octavos de final de la justa francesa. El sudamericano dejó en el camino al francés Luka Pavlovic y al croata Dino Prizmic.

Novak Djokovic también presume hasta la fecha de ser el segundo tenista con más partidos en Wimbledon y el Abierto de Australia con 115 en ambas competencias, superado solamente por Roger Federer con (119 y 117).

Novak Djokovic tiene viva la posibilidad de convertirse en el máximo ganador en solitario en la historia en Grand Slam, pues de momento tiene 24 trofeos, misma cantidad que ganó la australiana Margaret Court.