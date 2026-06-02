Serena Williams regresa tras 4 años de retiro

La estadounidense, en uno de sus juegos en el Abierto de EU del 2022

La estadounidense Serena Williams, ganadora de 23 Grand Slams, regresa al tenis profesional a los 44 años de edad y después de casi cuatro años de haberse alejado del deporte.

La también ganadora de 14 títulos dobles en Majors aceptó una invitación de wild card para jugar dobles en el próximo torneo sobre césped del Queen’s Club, el HSBC Championships.

Serena Williams también publicó un mensaje en redes sociales: “Supongo que todo el mundo escuchó la noticia”, publicó en el texto. Incluyó un video en el que sonaba su teléfono y, durante el cual, la estadounidense dice: “Tengo que cambiar mi número”.

73 títulos de la WTA ha ganado en su carrera

El torneo del Queen’s Club se pone en marcha el próximo lunes 8 de junio y la WTA indicó que Serena Williams jugará “con una compañera que se anunciará oportunamente”.

Un regreso sobre césped alimentará las especulaciones de que Williams también planea competir en Wimbledon, que comienza el 29 de junio entrante. Ha ganado siete títulos de individuales en el All England Club.

“El Queen’s Club se siente como el lugar perfecto para comenzar este próximo capítulo”, dijo Williams en un comunicado. “El césped me ha brindado algunos de los momentos más significativos de mi carrera y estoy emocionada de volver a competir en uno de los escenarios más icónicos del deporte”.

La estadounidense no compite desde que se despidió en el Abierto de Estados Unidos de 2022. En ese momento, Williams comentó que no quería usar la palabra “retirarse” y, en su lugar, declaró que estaba “evolucionando” para alejarse del tenis.

El Dato: Serena Williams comenzó su etapa como tenista profesional en septiembre de 1995. Su primera coronación en Grand Slam fue en el Abierto de EU de 1999.

“Serena llevó el juego a otro nivel y es increíble para el deporte que esté ampliando los límites y regresando”, declaró la legendaria Martina Navratilova, la anterior exnúmero 1 de mayor edad en emprender un regreso tras el retiro, a los 43 años y 10 meses.

“Para muchas de las jugadoras más jóvenes, nunca tuvieron la oportunidad de enfrentarla; algunas quizá nunca la vieron por televisión, así que será una experiencia nueva y emocionante”, agregó la checoestadounidense.

Williams, quien también conquistó 14 títulos de Grand Slam en dobles, quedó habilitada para competir en febrero después de volver a inscribirse seis meses antes en el programa antidopaje obligatorio del tenis, que es el primer paso hacia un regreso.

Naomi Osaka, la campeona de cuatro grandes y que venció a Williams en la final del Abierto de Estados Unidos de 2018 para lograr su primera corona de Slam, se mostró entusiasmada.

“Hará que la gente venga a ver tenis”, aseveró Osaka la semana pasada. “Sin duda voy a estar pendiente del primer partido. Creo que mucha gente lo estará. Todo el mundo sabe que Serena y Venus fueron mis modelos a seguir mientras crecía, así que será genial verla de nuevo en el recinto”, agregó.

Williams publicó recientemente un video en Instagram en el que se le ve entrenando en una cancha dura con su hija: “Se rumora que… tengo una nueva entrenadora”, dijo la estadounidense en la publicación.

La segunda hija de Serena Williams nació en 2023. Cuando el año pasado se reveló que se había inscrito para volver al grupo de controles antidopaje, escribió en redes sociales: “Dios mio, gente, NO estoy regresando. Este incendio es una locura”. Sus fans están a la espera de si jugará en Wimbledon.

Serena Williams

Edad: 44 años

Lugar de origen: Saginaw, Míchigan