Quiero quedar en la historia del Monterrey y dar la vuelta: Almeyda

Ocho años después de su salida de Chivas, el argentino Matías Almeyda aseguró que quiere que su nombre quede guardado para bien en la historia del Monterrey, el segundo club de la Liga MX al que dirigirá y con el que, afirmó, quiere dar la vuelta olímpica de campeón.

En su presentación oficial ante los medios de comunicación, el Pelado externó su agradecimiento a los altos mandos de Rayados por confiar en él para regresar a la institución a los primeros planos de la Liga MX.

“Muy agradecido a la dirigencia, a toda la gente que es parte de este maravilloso club y muy entusiasmado, con muchos sueños y con muchísimas ganas de quedar en la historia de este club”, reconoció Matías Almeyda.

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577 juegos ha dirigido el Pelado desde que es entrenador

El originario de Azul, Buenos Aires, reconoció que tuvo dos acercamientos previos con la directiva del Monterrey, pero se convenció hasta el tercero debido a que, a diferencia de los anteriores, considera que todo fue mejor planeado y eso le causó una buena impresión.

“La tercera es la vencida. Es verdad que hubo posibilidades anteriormente, consideraba que no era el momento por diferentes circunstancias, era muy rápido todo. Me gustó esta vez porque hubo tiempo, hubo programación”, abundó el argentino.

Matías Almeyda sabe que el Monterrey ya no tiene más tiempo para seguirle fallando a su afición, pues desde el 2019 no se corona en la Liga MX y en el pasado Clausura 2026 tuvo su peor campaña en 19 años al terminar en el decimotercer lugar con una pobre cosecha de 18 unidades.

Ante este panorama, el estratega procedente del Sevilla, quien firmó un contrato por dos años con opción a uno más con los norteños, dejó en claro que está listo para afrontar el reto y que hará todo lo que esté en sus manos para que el resurgir de La Pandilla sea lo más rápido posible.

El dato: Matías Almeyda es el quinto timonel argentino de Monterrey en los más recientes seis años. Víctor Vucetich fue el último mexicano que ocupó el banquillo albiazul.

“Me gustan los desafíos y no voy a esquivar ni a poner excusas. Entiendo los tiempos. Mentir y prometer no están dentro de mi ser, sí trabajar. Los equipos de fútbol son iguales que la construcción de una casa y estamos dentro de un castillo. Entra en una reconstrucción que lleva tiempo. Nunca sabemos cuánto, intentaremos que ese tiempo sea el más corto posible”, subrayó.

Matías Almeyda tiene claro que al frente del Monterrey quiere levantar el título de campeón del futbol mexicano tal y como lo consiguió con Chivas en el Clausura 2017 a costa de Tigres, el archirrival de los albiazules.

“Es un hermoso desafío que me brinda la vida y que lo tomo de ese lugar, con mucha felicidad, entusiasmo y profesionalismo. Quiero ser mejor, quiero ir por algo más: quiero dar la vuelta olímpica acá. Entre todos lo vamos a conseguir, Dios quiera que sea rápido”, apuntó.

Cuestionado acerca del futuro del delantero francés Anthony Martial, quien se unió al club en el Apertura 2025, el bonaerense aseguró que no entra en sus planes para el próximo Apertura 2026; caso distinto al del portero Esteban Andrada, quien estuvo un año a préstamo con el Real Zaragoza.

“Hay otro grupo, yo empiezo a contar de acá hacia adelante, lo que está de acá hacía atrás no es mío”, respondió acerca de Anthony Martial. “Andrada sigue, me confundí de nombres,”, corrigió momentos después luego de que Walter Erviti, director deportivo, le hizo ver su error en torno al porvenir del guardameta.

Fin de Gignac en Tigres

MAURICIO DOEHNER, presidente del Comité Tigres-Cemex, adelantó en conferencia de prensa que el ciclo de André-Pierre Gignac como futbolista de Tigres llegó a su fin después de 11 exitosos años.

A falta del comunicado oficial del club felino, el directivo aseguró que en la institución únicamente hay agradecimiento hacia el Bómboro, máximo goleador en la historia de los universitarios con 222 anotaciones.

“André es una leyenda, siempre ha tenido todo nuestro respeto, admiración y, sobre todo, agradecimiento. Son 11 años de satisfacciones, de levantar copas, de sufrir juntos, de ver su profesionalismo, su calidad y su entrega”, aseveró.

Mauricio Doehner también aseguró que le gustaría que el veterano delantero continúe en la institución, pero en otra faceta, pues le ve la capacidad necesaria para ser un gran ejecutivo.

“Si él se decide a ser un ejecutivo, tiene pasión, tiene una disciplina impresionante, es muy inteligente; ésas son las características que yo he visto en los grandes ejecutivos”, subrayó Doehner durante la presentación de Carlos Emilio González como nuevo presidente de Tigres.