¡Habrá funciones todos los días! Así será la actividad del CMLL durante la celebración del Mundial 2026

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) dio a conocer que tendrá funciones diarias mientras se lleva a cabo el Mundial 2026, a celebrarse del 11 de junio al 19 de julio. Las mismas se realizarán en la Arena México, la Arena Coliseo, la Arena Coliseo de Guadalajara y la Arena Puebla.
“Será una temporada histórica para el Consejo Mundial de Lucha Libre, realizándose funciones todos los días, para que nadie se pierda de La Mejor Lucha Libre del Mundo”, indicó el organismo en un comunicado.
El CMLL reveló que todos los jueves, a partir del 11 de junio, justo el día que arranca el Mundial 2026, se realizará la función Jueves de Mitos en el Ring, la cual será a partir de las 8 de la noche.
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Así serán las funciones en el CMLL durante el Mundial 2026
- Lunes Clásico en la Arena Puebla a las 20:00 horas
- Martes en la Arena México a las 19:30 horas
- Martes en la Arena Coliseo de Guadalajara a las 20:30 horas
- Miércoles en la Arena México a las 19:30 horas
- Jueves de Mitos en el Ring en la Arena México a las 20:00 horas (A partir del 11 de junio)
- Viernes Espectacular en la Arena México a las 20:30 horas
- Sábado en la Arena Coliseo a las 19:30 horas
- Domingo Familiar en la Arena México a las 17:00 horas
CMLL promete emociones a la par del Mundial 2026
Con este anuncio, el CMLL quiere que las personas que disfruten el Mundial 2026 en CDMX y Guadalajara, ya sean mexicanos o extranjeros, también se den un tiempo para ir a algunas de las Arenas para pasar un buen rato viendo a los mejores luchadores de la empresa.
Junto con el futbol, la lucha libre es uno de los deportes que cuenta con más seguidores en México, por lo que el anuncio del organismo emociona a más de un aficionado tanto del balompié como del pancracio.
CDMX y Guadalajara son dos de las ciudades sedes de México durante el desarrollo del Mundial 2026. La otra es Monterrey, la única que no tendrá partidos del Tricolor en la competencia.
EVG