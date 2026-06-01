¡Habrá funciones todos los días! Así será la actividad del CMLL durante la celebración del Mundial 2026

El CMLL tendrá funciones especiales con motivo de la celebración del Mundial 2026.

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) dio a conocer que tendrá funciones diarias mientras se lleva a cabo el Mundial 2026, a celebrarse del 11 de junio al 19 de julio. Las mismas se realizarán en la Arena México, la Arena Coliseo, la Arena Coliseo de Guadalajara y la Arena Puebla.

“Será una temporada histórica para el Consejo Mundial de Lucha Libre, realizándose funciones todos los días, para que nadie se pierda de La Mejor Lucha Libre del Mundo”, indicó el organismo en un comunicado.

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📍Arena México

🗓️ Miércoles 3 de Junio ‘26

🕣 7:30 p.m.



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El CMLL reveló que todos los jueves, a partir del 11 de junio, justo el día que arranca el Mundial 2026, se realizará la función Jueves de Mitos en el Ring, la cual será a partir de las 8 de la noche.

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Así serán las funciones en el CMLL durante el Mundial 2026

Lunes Clásico en la Arena Puebla a las 20:00 horas

Martes en la Arena México a las 19:30 horas

Martes en la Arena Coliseo de Guadalajara a las 20:30 horas

Miércoles en la Arena México a las 19:30 horas

Jueves de Mitos en el Ring en la Arena México a las 20:00 horas (A partir del 11 de junio)

Viernes Espectacular en la Arena México a las 20:30 horas

Sábado en la Arena Coliseo a las 19:30 horas

Domingo Familiar en la Arena México a las 17:00 horas

❌ 🧍🎟️ ¡Evita hacer filas! Compra tus boletos con anticipación



Recuerda que las taquillas de la Arena México están abiertas desde este momento y hasta las 6:00 p.m. o puedes adquirirlos en el sistema Ticketmaster: https://t.co/EGK1ODs75i



¡Te esperamos! pic.twitter.com/v6tOLejZWL — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) May 31, 2026

CMLL promete emociones a la par del Mundial 2026

Con este anuncio, el CMLL quiere que las personas que disfruten el Mundial 2026 en CDMX y Guadalajara, ya sean mexicanos o extranjeros, también se den un tiempo para ir a algunas de las Arenas para pasar un buen rato viendo a los mejores luchadores de la empresa.

Junto con el futbol, la lucha libre es uno de los deportes que cuenta con más seguidores en México, por lo que el anuncio del organismo emociona a más de un aficionado tanto del balompié como del pancracio.

CDMX y Guadalajara son dos de las ciudades sedes de México durante el desarrollo del Mundial 2026. La otra es Monterrey, la única que no tendrá partidos del Tricolor en la competencia.

EVG