Marijosé Delgado logra medalla de plata para México en Panamericano de Gimnasia Rítmica Junior en Brasil

Marijosé Delgado ganó la plata en el Panamericano Juvenil de Gimnasia Rítmica Junior y Pre-Junior.

La mexicana Marijosé Delgado conquistó la medalla de plata en el All Around Individual del Campeonato Panamericano de Gimnasia Rítmica Junior y Pre-Junior de Río de Janeiro 2026, luego de obtener una suma total de 93.150 unidades.

La gimnasta tricolor consiguió 21.100 unidades en pelota, 23.750 en aro, 23.900 en clavas y 24.400 en listón, con lo que aseguró el podio, mismo que completaron la estadounidense Anna Filipp y la brasileña Beatriz Vieira con 101.400 y 92.950 puntos, de manera respectiva.

¡SUBCAMPEONA PANAMERICANA! 🇲🇽🥈✨



Espectacular actuación de Mariajosé Delgado, quien se cuelga la medalla de PLATA en el All Around Individual del Campeonato Panamericano Juvenil Río 2026 de gimnasia rítmica tras sumar un tremendo puntaje de 93.150 pts. 🤸‍♀️🔥



¡El talento… pic.twitter.com/6jyiiT8iEb — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) June 1, 2026

Marijosé Delgado ya había puesto en alto el nombre de México, luego de que en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 obtuvo el bronce en aro, por lo que la plata ganada en Brasil ratifica el gran momento de la gimnasta de apenas 15 años de edad.

México también consigue plata en Brasil

La plata cosechada por Marijosé Delgado no fue el único logro de México, pues el equipo conformado por Ana Carolina Martínez, Natalia Elizalde, Victoria Brambila, Delia Torres, Jenny Juárez y Ximena Gómez también se colgó la presea plateada.

El equipo tricolor tuvo una destacada participación con un performance de la música de la película de Mary Poppins, con el cual dejó maravillado al público en Río de Janeiro.

El metal dorado en la prueba por equipos se lo adjudicó el local Brasil, en tanto que la insignia de bronce fue conseguida por Canadá.

EVG