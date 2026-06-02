Julio El Profe Ibáñez revela la pesadilla que vivió en Sudáfrica; “meses complicados” (VIDEO)

Luego de meses de incertidumbre el periodista Julio El Profe Ibáñez y el realizador, Daniel García, por fin pueden regresar a México tras estar dos meses en prisión en Sudáfrica. El comunicador reapareció en redes sociales con un mensaje para familiares, amigos y sus seguidores.

El reportero tomó sus redes, algo que no hacía desde que fue encerrado por autoridades sudafricanas, para asegurar que se “terminó la pesadilla” y que vivió meses “muy complicados” al lado de su compañero de viaje, Dany García.

“Se terminó la pesadilla”

“Se terminó la pesadilla. Han sido varios meses muy complicados, para el buen Dani y su servidor. Creo que hoy es el primer día en el que la vida nos hace justicia”, dice el Profe Ibáñez en el video que compartió en su cuenta de Instagram.

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Luego de más de dos meses, la autoridad judicial en Sudáfrica liberó y devolvió sus pasaportes a Julio Ibáñez y Daniel García, quienes fueron acusados, según reportes, de presunto espionaje, invasión a propiedad privada federal e intento de terrorismo.

“Gracias amigos, gracias familia, gracias a nuestra casa Televisa Univisión... Hoy fuimos un autentico ejercito de gente preparada en la corte. Gracias, es la única palabra que en este momento se me viene a la cabeza”, agrega.

Los elementos de TUDN llegarán mañana a México para reunirse con su familia y empezar a trabajar de cara a la Copa del Mundo 2026, pues están contemplados para la cobertura.

“Agradecemos mucho el apoyo de todos los comunicadores de TUDN, de toda la radio y televisión mexicana (CIRT) y, sobre todo, de los aficionados del futbol que siguieron y se pronunciaron sobre este tema”, informa TelevisaUnivisión en su cuenta de Prensa en X.

“Nuestros compañeros llegarán a México el día de mañana para reunirse con sus familias. Agradecemos a las autoridades mexicanas su apoyo en este desafortunado proceso, que finalmente ha concluido”, añade.

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