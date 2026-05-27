Julio Ibáñez podría cumplir una condena en Sudáfrica de 5 años; esto es lo que se sabe AL MOMENTO

Hace unos meses se dio a conocer la noticia sobre la detención de Julio Ibáñez en Sudáfrica. Todo ocurrió cuando el periodista mexicano estaba realizando un en vivo en el hotel donde se estaba hospedando y varias personas entraron a la fuerza a su cuarto con armas para detenerlo, aunque él no entendía la razón por la que estaba ocurriendo eso.

Con información de Alejandro Gómez, periodista de AS México, se dio a conocer que Julio Ibáñez recibió una sanción de 5 años, así que tendrá que estar en una cárcel en Sudáfrica hasta el 2031. Cabe recalcar que la razón por la que el periodista mexicano recibió esta dura sanción fue por volar un dron en una zona restringida, la razón por la que entraron varias personas a detenerlo dentro de su habitación de hotel.

Julio Ibáñez, periodista deportivo detenido en Sudáfrica. ı Foto: La Razón (con material Especial)

Televisa no ha hablado al respecto sobre el caso de Julio Ibáñez

Julio Ibáñez fue detenido en Sudáfrica en marzo de este año, pero fue hasta mayo cuando se dio a conocer su sanción por volar un dron en una zona restringida y tendría que cumplir una condena de cinco años en el país africano.

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Hasta el momento, en Televisa no se ha hablado al respecto del tema ni han sacado algún comunicado para informar el proceso del periodista mexicano en Sudáfrica, esto a solo días de que arranque el Mundial 2026 y se esperaba ver a Julio Ibáñez siendo reportero de cancha en algunos partidos.

La última vez que se vio públicamente al ‘Profe’ Ibáñez fue en su transmisión en vivo; desde ese momento no se sabe con exactitud en qué cárcel está el periodista mexicano.

DCO