Robert Morales define su futuro en Pumas ¿La Pantera se queda para la siguiente temporada?

Los Pumas cayeron en la final de la Liga MX tras perder ante el Cruz Azul. Días después de ver a La Máquina levantar el título, Robert Morales escribió un mensaje en sus redes sociales asegurando que estará una temporada más con los universitarios y asegurando que volverán más fuertes para el Apertura 2026.

“No era el final que soñábamos, pero sí un camino del que podemos sentirnos orgullosos. Gracias a cada persona que estuvo con nosotros en cada partido, alentando sin importar las circunstancias. Su apoyo fue nuestra fuerza durante toda la campaña. Volveremos más fuertes”, escribió Robert Morales.

Robert Morales estará una temporada más con los Pumas

Robert Morales llegó a los Pumas cedido procedente del Toluca tras salir bicampeón con los Diablos Rojos, enamorando a la afición auriazul con sus actuaciones durante el Clausura 2026 y que ilusionó a los fanáticos universitarios con su gol en el partido de vuelta de la gran final ante el Cruz Azul.

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El delantero paraguayo estará una campaña más con el equipo de Efraín Juárez y esperan que sea igual o mejor a la que acaba de terminar. Será en diciembre del 2026 cuando su contrato con los Pumas llegue a su fin y la directiva de los universitarios decida si contrata definitivamente a ‘La Pantera’ o regresa con los choriceros.

En la primera campaña de Robert Morales con los Pumas, el delantero paraguayo disputó 25 encuentros, anotó diez goles y dio dos asistencias, aunque también vivió momentos que nunca olvidará la afición de Pumas como su terrible falla ante el Toluca que pudo darle la victoria a los auriazules.

DCO