Presidente de Pumas da la cara a la afición tras final perdida ante Cruz Azul; “No alcanza...” (VIDEO)

Luis Raúl González Pérez, presidente de Pumas, dio un mensaje a la afición tras la final perdida contra Cruz Azul.

Luis Raúl González Pérez, presidente de Pumas, dio la cara ante la afición del club tras la final perdida en el Clausura 2026 a manos de Cruz Azul, en un video que se compartió desde las redes sociales oficiales de la entidad auriazul, en el cual mandó un mensaje en el que reconoce que llegar a finales no es suficiente.

“Llegar a una Final tiene mérito, pero no alcanza, haber sido líderes generales habla del trabajo y compromiso, pero nuestro estándar tiene que ser otro, competir no es suficiente, queremos ser campeones, hoy estamos en deuda con la afición que creyó, con una comunidad que espera alcanzar ese objetivo”, aseveró el mandamás de la entidad universitaria.

González Pérez admite dolor, pero resala avances en Pumas

En ese tenor, Luis Raúl González Pérez reconoció que en todos los integrantes y seguidores de Pumas hay un inmenso dolor por el tropiezo frente a Cruz Azul en la final del Clausura 2026 de la Liga MX.

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“Ayer no conseguimos el objetivo que todos queríamos, perder una final duele dentro del vestidor y duele en todos los millones de aficionados que acompañan a Pumas con pasión, orgullo y lealtad”, indicó.

A pesar de no obtener el resultado deseado, el presidente de Pumas hizo énfasis en que el dolor por la final perdida no debe ser un impedimento para valorar el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Efraín Juárez y el desempeño de los futbolistas.

“El dolor de ayer no debe impedir el enorme trabajo que hay detrás de este equipo, quiero agradecer al cuerpo técnico, entrenador y jugadores, personal de áreas deportivas, administrativas y de mantenimiento, que ayudaron a que Pumas volviera a competir al máximo nivel”, resaltó Luis Raúl González Pérez.

Presidente de Pumas, convencido de que el club se levantará

Luis Raúl González Pérez manifestó su confianza en que Pumas se repondrá del inmenso dolor que le causó la final perdida ante Cruz Azul, pues aseguró que este tropiezo compromete más a todos los integrantes de la institución.

“No venimos a pedir que el dolor desaparezca, venimos a asumirlo, compartirlo y transformarlo en responsabilidad, gracias por recordarnos todos los días lo que significa defender este escudo, porque esta historia tiene mucho por escribirse y en Pumas cuando toca levantarse, nos levantamos juntos”, recalcó.

Luis Raúl González Pérez es presidente de Pumas desde octubre del 2023, cuando Enrique Graue, entonces rector de la UNAM, lo nombró sucesor de Leopoldo Silva.

EVG