El comprometedor VIDEO de Iván Alonso en el que asegura maltratos de Pumas contra Cruz Azul

Iván Alonso reveló que la gente de Pumas tuvo malos tratos con la directiva de Cruz Azul en la final de la Liga MX.

Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul, le restregó a Pumas el título obtenido en el Clausura 2026 de la Liga MX, luego de que aseguró que la gente del conjunto felino trató mal a los integrantes de La Máquina durante la final del futbol mexicano, la cual se definió en Ciudad Universitaria.

Durante la cena del festejo entre los integrantes del equipo celeste, el directivo uruguayo aseguró que “nos las hicieron pasar jodidas, nos trataron mal de verdad”, motivo por el que “lo único que pedí fue que se la rompiéramos a Pumas”.

“NOS TRATARON MAL” 🏆🚂🔟



Iván Alonso le recrimina a los Pumas en la Final de Vuelta: “Nos la hicieron pasar… jodida, no hubo reciprocidad”.



Y termina un grito a todo pulmón a Cruz Azul. @record_mexico pic.twitter.com/ohVvMOBA6d — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) May 25, 2026

¿Cuáles fueron los malos tratos de Pumas a Cruz Azul?

Ivan Alonso no especificó cuáles fueron los malos tratos que tuvo la gente de Pumas hacia Cruz Azul. Sin embargo, le agradeció al cuerpo técnico encabezado por Joel Huiqui y a los jugadores del club por conquistar el décimo título de la Liga MX para los de La Noria.

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“Pero nuestro director técnico y nuestros jugadores hicieron lo que tenían que hacer. Disfrutemos esta noche y a partir de mañana seguiremos diseñando pequeños pero pensando en grande. Vamos arriba Cruz Azul”, agregó el director deportivo del conjunto celeste.

Previo y durante la final de vuelta del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul hubo reportes de que la directiva de La Máquina vivió momentos incómodos adentro del Estadio Olímpico Universitario con la afición auriazul, derivado de la logística.

¿Cuántos títulos ha ganado Cruz Azul con Iván Alonso?

El Cruz Azul ha levantado dos trofeos desde que el uruguayo Iván Alonso fue nombrado director deportivo del club capitalino, en diciembre del 2023.

El primero llegó en el 2025, cuando los cementeros se coronaron en la Concacaf Champions Cup tras golear 5-0 al Vancouver Whitecaps en Ciudad Universitaria.

El segundo fue el conseguido en el recién concluido Clausura 2026 a costa de Pumas en la cancha del Olímpico Universitario, con el cual los de La Noria rompieron una racha de cinco años sin ganar el título de la Liga MX.

EVG