Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones reportan con la Selección Mexicana a 17 días del arranque del Mundial 2026

Álvaro Fidalgo se integró a la concentración de la Selección Mexicana, al igual que Julián Quiñones.

Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones se unieron este lunes a la concentración de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol, cuando faltan 17 días para que comience el Mundial 2026 con el duelo entre el Tricolor y Sudáfrica.

El mediocampista del Betis y el delantero del Al-Qadisiya se unen a los trabajos de preparación de los dirigidos por Javier Aguirre, a los que les restan dos partidos amistosos antes de su debut en el magno evento.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/wQkJyeAmw7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 25, 2026

“La Selección Nacional de México continúa así con la integración de jugadores que militan en clubes del extranjero, como parte del proceso final de preparación rumbo a la Copa del Mundo”, informó la Selección Mexicana en un breve comunicado.

Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones llegan a últimos amistosos de México

Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones se unen a la concentración de la Selección Mexicana cinco días antes de medir fuerzas ante Australia, el penúltimo rival del Tricolor previo al arranque del Mundial 2026.

Álvaro Fidalgo llegó procedente de España, donde desde febrero de este año forma parte del Betis, mientras que Julián Quiñones llegó de Arabia Saudita, donde cerró la campaña como goleador de la Saudi Pro League tras marcar 33 dianas con el Al-Qadisiya.

El mediocampista y el goleador también podrían tener actividad en el amistoso del próximo 4 de junio ante Serbia, el último contrincante de la Selección Mexicana antes del inicio del Mundial 2026.

Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones se reencuentran

Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo se conocen muy bien, pues fueron compañeros en el América en el Apertura 2023 y el Clausura 2024, los dos torneos que el goleador de 29 años formó parte de la plantilla de las Águilas.

El atacante estuvo en los dos primeros títulos de aquel tricampeonato de los azulcremas, pues dejó las filas de los de Coapa después del bicampeonato obtenido en el primer semestre del 2024.

Por su parte, el Maguito dejó las filas del América poco después que comenzó el recién concluido Clausura 2026, justo cuando había cumplido cinco años de su llegada a la Liga MX, donde en cinco años se convirtió en un referente del americanismo.

EVG