Julián Quiñones anota triplete, vence a Cristiano Ronaldo y es campeón de goleo en Arabia Saudita (VIDEO)

Julián Quiñones podría considerarse el mejor delantero mexicano del momento a solo días de que arranque el Mundial 2026 y este jueves el ariete marcó un triplete en el último partido del Al-Qadsiah para proclamarse campeón de goleo en Arabia Saudita sobre Cristiano Ronaldo.

Julián Quiñones estaba compitiendo con Ivan Toney por la bota de oro de la Saudi Pro League. Con su hat-trick ante el Al-Ittihad logró dejar en el segundo puesto a su competencia para ser el mejor delantero de la liga de Arabia Saudita en esta temporada al culminar con 33 tantos tras 34 jornadas.

هدف! ⚽️💥

ثلاثية من كينيونيس للقادسية أمام الاتحاد بهدف بالكعب، وينفرد بصدارة الهدافين 🔝🔴



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Julián Quiñones busca su lugar en el Mundial 2026 como goleador de Arabia

Julián Quiñones y el Al-Qadsiah cerraron la temporada en la Saudi Pro League con el cuarto puesto en la tabla general para clasificarse a la Champions League Élite en la próxima temporada, y el mexicano terminó con 33 goles para ser el campeón de goleo.

Los ojos de Julián Quiñones ahora están puestos en ver su nombre en la lista de 26 futbolistas de Javier Aguirre para el Mundial 2026, que sería su primera experiencia en una Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

El exjugador del América tiene el 50 por ciento de su boleto para el Mundial asegurado, pues podría considerarse como el mejor delantero mexicano del momento, aunque necesita seguir trabajando como lo viene haciendo para convencer al 'Vasco’ Aguirre de su convocatoria.

Julián Quiñones anotó cuatro tripletes en la temporada

Julián Quiñones firmó una gran temporada con el Al-Qasiah al ser el campeón de goleo tras 34 jornadas, pero para conseguir la bota de oro, el mexicano marcó cuatro tripletes en toda la temporada para meterle presión a sus rivales.

El primer hat-trick de Julián Quiñones en la campaña fue ante el Neom SC en la jornada 5 del campeonato; después le metió tres goles al Al-Fayha, su tercer triplete fue ante el Al-Okhdood y el último fue en esta trigésima cuarta fecha ante el Al-Ittihad.

Julián Quiñones lidera la tabla de goleo de delanteros mexicanos en el extranjero de cara a la Copa del Mundo del 2026, así que podríamos verlo en la inauguración el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

DCO