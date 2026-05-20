Cristiano Ronaldo estará en el Mundial 2026 y El Bicho lo festeja como si fuera la primera vez (FOTO)

Cristiano Ronaldo disputará su sexto Mundial en la edición 2026 y el jugador del Al-Nassr festejó su convocatoria con la escuadra de Roberto Martínez como si fuera la primera vez que es llamado para jugar la Copa del Mundo de la FIFA, pues será la última vez que veamos al “Bicho” portando los colores de Portugal en un Mundial.

Cristiano Ronaldo subió una publicación a sus redes sociales donde aparece él con la playera que portarán los lusos en el Mundial 2026 y cinco fotos en blanco y negro de cada edición a la que CR7 ha asistido. El jugador portugués también puso la siguiente frase: “La misma pasión y orgullo de siempre. ¡¡Vamos, Portugal!!“.

Cristiano Ronaldo buscará levantar la Copa del Mundo en su última oportunidad

Cristiano Ronaldo aún tiene una misión pendiente con Portugal y es levantar la Copa del Mundo antes de retirarse del futbol profesional, así que la edición de 2026 será la última oportunidad de ‘El Bicho’ para abrir su vitrina personal y poner el título que le hace falta.

Después de la victoria de Portugal en la final de la UEFA Nations League contra España, el equipo de Roberto Martínez se convirtió en uno de los favoritos para el Mundial 2026, ya que tienen una de las generaciones más fuertes en la historia de los lusos.

Este año será un tanto más complicado para todos los equipos salir campeones del mundo, ya que se amplió el número de selecciones a 48 y ahora se jugarán dieciseisavos de final, un partido más que las ediciones anteriores.

¿Cuándo debuta Cristiano Ronaldo con Portugal en la Copa del Mundo?

Portugal y Cristiano Ronaldo están a días de viajar a Estados Unidos para iniciar su participación en el Mundial 2026. En la fase de grupos se medirán a tres selecciones y su debut será el 17 de junio del 2026 ante un conjunto africano.

El primer compromiso de los lusos será ante República Democrática del Congo en el NRG Stadium de Houston, Texas, un compromiso un tanto complejo para el equipo de Roberto Martínez al ser ante una selección africana.

El partido más complicado para Cristiano Ronaldo y compañía será en la última jornada de la fase de grupos, ya que el conjunto europeo se medirá ante Colombia en el Hard Rock Stadium en la ciudad de Miami, Florida.

DCO