Cristiano Ronaldo y Al-Nassr pierden la final de la Champions League y CR7 aún no levanta un título en Arabia

Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr vivieron una noche de pesadilla en el Al-Awwal Park al caer derrotados por marcador de 1-0 a manos del Gamba Osaka y dejar ir la posibilidad de ganar el título de la Champions League Two, que pudo ser la primera conquista de CR7 desde su llegada al conjunto de Arabia Saudita.

El partido fue totalmente para el Al-Nassr. El conjunto japonés se mantuvo dentro de su propio campo durante los 90 minutos, asegurándose de que no le hicieran daño a su marco, un plan que les funcionó a la perfección, ya que el equipo árabe no pudo vencer al guardameta Rui Araki.

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⏰ 30’ AL NASSR 0 x 1 GAMBA OSAKA

⚽️ Deniz Hummet

🅰️ Issam Jebali



Lindo passe de Jebali, Hummet finaliza no cantinho para superar Bento! pic.twitter.com/rUiGhZjE9O — Central do Arabão (@centraldoarabao) May 16, 2026

El Gamba Osaka se fue arriba en el marcador desde el primer tiempo. Al minuto 30 de juego, Issam Jebali mandó un balón filtrado entre la defensa del Al-Nassr, el cual le llegó a Deniz Hümmet y definió de primera intención al poste más lejano de Bento para abrir el tablero.

A pesar de los constantes reclamos de Cristiano Ronaldo por un fuera de juego en la acción, el VAR revisó la jugada y dio el gol del Gamba Osaka como válido, generando presión en el conjunto árabe, pues necesitaban marcar para mandar el compromiso al alargue.

Durante el segundo tiempo, el Al-Nassr intentó igualar el marcador por todas las vías, pero la defensa del Gamba Osaka evitó que el equipo de Cristiano Ronaldo venciera su marco en el partido; lamentablemente, la escuadra de Arabia Saudita no pudo encontrar la manera de empatar el electrónico.