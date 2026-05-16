¿Qué necesita Pumas para avanzar a la final del Clausura 2026 de la Liga MX?

Keylor Navas en la semifinal de ida del Clausura 2026 de la Liga MX

Pumas recibe a Pachuca en Ciudad Universitaria en el duelo de vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El equipo comandado por Efraín Juárez llega con desventaja en el marcador de 1-0, por lo que deben tener una noche mágica en su casa y ante su gente.

El Club Universidad terminó el Clausura 2026 como el líder, la mejor ofensiva y récord de puntos para la institución, por lo que el planteamiento en la semifinal de ida ante los Tuzos fue sorpresivo, al salir con línea de 5 y defender. Ahora en su casa deberán salir a atacar, pues deben ganar sí o sí.

¿Qué necesita Pumas para avanzar a la final de la Liga MX?

El panorama para Efraín Juárez y Pumas es claro; ganar por cualquier marcador o por lo menos por un gol de diferencia para así igualar el marcador global y avanzar a la final de la Liga MX por mejor posición en la tabla.

El Club Universidad debe al menos superar al Pachuca por marcador de 1-0, 2-1, 3-2 y así sucesivamente. Si quiere también tener ventaja en el global debe ganar por dos anotaciones, esto debido a que los hidalguenses vencieron 1-0 en su casa.

Sin embargo, luce una tarea complicada, pues aunque Pumas fue la mejor ofensiva en el certamen regular, tienen una racha de seis partidos sin ganar en fase final de la Liga MX al mando de Efraín Juárez. Desde que son dirigidos por el técnico mexicano no conocen la victoria en Liguilla o Play-In.

A pesar del panorama complicado, la clave más sencilla para el pase de Pumas a la final es hacer un gol y no recibir. Esta situación parece factible, pues la serie de semifinales cierra en el Estadio Olímpico Universitario y durante toda la campaña afición y jugadores han tenido una buena comunión.

¡Estamos listos para disputar la serie de ida de las semifinales! ✅⚽️🔥#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/PuHn924hXL — PUMAS (@PumasMX) May 13, 2026

Pumas regresaría a una final después de 2020

La última vez que Pumas estuvo en una final fue en el Apertura 2020. Llegaron de la mano de Andrés Lillini, perdiendo ante el Club León en una final descafeinada. Antes de eso también cayeron en el Apertura 2015 ante Tigres.

Por otro lado, para el último título del Club Universidad nos debemos remontar hasta el Clausura 2011, en donde vencieron en CU a Morelia. Pero desde entonces ya han pasado 15 años sin que llegue un título a las vitrinas del Pedregal.

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