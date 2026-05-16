Terrible error deja a Luis Díaz en ridículo al levantar el trofeo de la Bundesliga con el Bayern (VIDEO)

El Bayern Múnich venció al Colonia en la última jornada de la Bundesliga y levantaron el trofeo del torneo local frente a su afición; sin embargo, Luis Díaz quedó en ridículo cuando fue su turno de tomar el título y celebrar frente a todo el público arriba del escenario.

El delantero colombiano levantó el trofeo de la Bundesliga, pero lo hizo de la forma equivocada. Al momento de alzar el cetro, lo hizo al revés; en ese instante se acercaron sus compañeros para corregirlo y que lo hiciera bien, aunque varios de ellos no dejaron pasar la oportunidad para reírse de Luis Díaz.

Luis Díaz fue uno de los mejores jugadores de la temporada del Bayern

Luis Díaz llegó al Bayern Múnich esta temporada proveniente del Liverpool de Inglaterra y el colombiano ha sido uno de los mejores jugadores del conjunto bávaro en esta campaña con grandes números en su cuenta personal.

En la Bundesliga disputó 32 compromisos, logró 15 goles y dio 14 asistencias. En la Champions League jugó 12 compromisos, consiguió siete tantos y tres asistencias. Además de que marcó el tanto en la ida contra el PSG que puso a soñar a la afición alemana con llegar a una nueva final de la Liga de Campeones.

Este es el primer título de la Bundesliga para Luis Díaz con el Bayern Múnich y lo que sigue para el colombiano es reportar con la Selección de Colombia para disputar el Mundial 2026 en Norteamérica, catalogado como uno de los mejores jugadores del conjunto cafetero.

🇨🇴🕺 Esto de Lucho Díaz bailando con su familia en los festejos de la Bundesliga es espectacular. pic.twitter.com/MHUMib2quX — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 16, 2026

¿Cuándo sería el debut de Luis Díaz con Colombia en el Mundial 2026?

Poco a poco, los jugadores que militan en Europa van reportando con su selección de cara al Mundial 2026; ese es el caso de Luis Díaz, que después de proclamarse campeón de la Bundesliga y celebrar con el equipo pondrá rumbo a su país natal para reportar con los cafeteros.

El debut de Colombia en la Copa del Mundo del 2026 será el 17 de junio del 2026, cuando se midan a Uzbekistán en la cancha del Estadio Azteca, aunque el compromiso más complicado para Luis Díaz y compañía será el día 27, cuando se midan a Portugal en el Hard Rock Stadium.

Colombia es una de las selecciones fuertes para este Mundial 2026 y la lista final de 26 convocados podría tener jugadores de la Liga MX como Willer Ditta, Kevin Mier o Cristian Borja.

DCO