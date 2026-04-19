Bayern Múnich vence al Stuttgart y se proclama campeón de la Bundesliga a cuatro jornadas del final

El Bayern Múnich consiguió una contundente victoria por 4-1 sobre el Stuttgart para proclamarse campeón de la Bundesliga a falta de cuatro jornadas por disputarse en el torneo local, esto por la derrota del Borussia Dortmund este fin de semana a manos del Hoffenheim.

El partido no inició bien para los bávaros, ya que al minuto 21 de tiempo corrido Chris Führich sorprendió a la defensa de los locales sacando un disparo dentro del área para vencer el marco que defendía Jonas Urbig.

Sin embargo, el poderío del Bayern Múnich al ataque generó que diez minutos después Raphael Guerreiro marcara el tanto del empate a pase de Jamal Musiala. El mediocampista alemán realizó toda la jugada en la banda izquierda y dejó solo al portugués dentro del área, así que solo tuvo que empujar la esférica para igualar el electrónico.

Erster Treffer nach dem Kreuzbandriss, wir gönnen es dir so sehr, Phonzy! 🥹🥹



🟥 37' | #FCBVfB | 3-1 ⬜ pic.twitter.com/N7YXZTcpmi — FC Bayern München (@FCBayern) April 19, 2026

El segundo tanto del Bayern Múnich llegó al minuto 33 de juego; Luis Díaz y Nicolas Jackson se juntaron dentro del área y fue el senegalés el que empujó la pelota adentro de la portería del Stuttgart para darle la vuelta al marcador antes del descanso.

El tanto de la tranquilidad para los bávaros fue por parte de Alphonso Davies a los 37 minutos de tiempo corrido, quien volvió de una larga recuperación por lesión y volvió a marcar con el equipo alemán después de poco más de un año. La última vez que anotó fue el 11 de marzo del 2025 en un partido de Champions League contra el Bayer Leverkusen.

Con el 3-1 parcial en el tablero, el conjunto dirigido por Vincent Kompany comenzaba a acariciar el título de liga. Harry Kane, el goleador del equipo, no podía quedarse fuera de la fiesta y al minuto 52 aprovechó un rebote que dejó el guardameta Alexander Nübel dentro del área para la cuarta anotación de la noche del Bayern Múnich.

El Stuttgart volvió a hacerse presente en el marcador al minuto 88 de juego; Chema Andrés fue el anotador del segundo tanto de los visitantes, pero no fue suficiente para evitar que los bávaros se coronaran en su casa y con su gente.

El Bayern Múnich vuelve a reinar en la Bundesliga después de que el Bayer Leverkusen interrumpiera una seguidilla de once temporadas con el ‘Gigante de Baviera’ siendo el rey de la competencia en la campaña 23/24. Con este título, el conjunto de Vincent Kompany se convierte en bicampeón y levanta su trigésimo cuarto trofeo de la liga local.

Con este resultado, los bávaros pueden concentrarse al 100 por ciento en la serie de semifinales de la Champions League ante el PSG y en buscar la final de la Pokal, para ir en busca de dos títulos más en la campaña.

DCO