El momento en el que Luis Díaz pudo ser jugador del Toluca en la Liga MX y todo se derrumbó

El futbolista colombiano Luis Díaz se ha convertido en uno de los mejores atacantes del mundo. En el Bayern Munich es clave partido a partido en la Champions League y resulta curioso pensar que pudo haber jugado en el Toluca.

Lucho Díaz arrancó su camino como profesional en el Barranquilla FC de su natal Colombia. Después pasó al Junior de Barranquilla, uno de los grandes de su país, y antes de dar el salto al futbol de Europa tuvo opciones reales de vestirse de los Diablos Rojos del Toluca.

“El caso de Díaz lo visualizamos en Toluca. Sí hubo acercamiento, pero en ese momento dijeron que no, que era muy caro y ahorita deben estar arrepintiéndose porque dejaron ir a una joya”, explicó en su momento Ricardo La Volpe, quien cuando dirigía a los escarlatas pidió fichar al colombiano.

En 2019 el Díaz se marchó de Colombia y su destino fue el Porto de Portugal, club que pagó 7.2 millones de dólares por sus servicios. La rompió con los Dragones Azules, lo que le valió ser comprado tres años después por el Liverpool.

En Inglaterra se confirmó como un gran delantero de proyección mundial y respondió con goles y grandes actuaciones a los 45 mdd que los Reds pagaron por él.

En 2025 Luis Díaz marcó un nuevo capitulo en su carrera fichando por el Bayern Munich, el gigante alemán que es uno de los candidatos año tras año a ganar la UEFA Champions League.

Así fue como el Toluca se perdió la oportunidad de tener en sus filas a uno de los grandes talentos generacionales sudamericanos, que sin duda hubiera marcado diferencia en la Liga MX y que habría hecho de México su trampolín para llegar al Viejo Continente.

Luis Díaz ayuda al Bayern a llegar a semis de Champions

El Real Madrid se queda en el camino para llegar a la final de la Champions League después de caer derrotado en la cancha del Allianz Arena por marcador de 4-3 a manos del Bayern Múnich, en un encuentro con muchísimas emociones desde el primer minuto del cotejo.

La última vez que el equipo alemán derrotó a los merengues en la eliminación de la Liga de Campeones fue hace 14 años, en la temporada 2011/2012. En aquella ocasión, el marcador global terminó 3-3 en el Santiago Bernabéu y en los penaltis fallaron Cristiano Ronaldo, Kaká y Sergio Ramos, para darle el pase al Bayern Múnich.

El colombiano Luis Díaz anotó uno de los cuatro goles que le dieron el pase a los alemanes a la antesala de la final de la Liga de Campeones de Europa.

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