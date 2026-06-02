México presume hermosa foto oficial para el Mundial 2026 en el Museo de Antropología

Los 26 jugadores convocados por Javier Aguirre para representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 participaron en la toma de la fotografía oficial de la Selección Nacional en el Museo Nacional de Antropología. La foto oficial se tomó en la Piedra del Sol, una de las piezas más emblemáticas del patrimonio cultural mexicano y que está representada en la playera verde con la que México debutará en el Mundial.

El espacio frente a este símbolo nacional permitió reflexionar sobre el tiempo, la historia, las raíces y la responsabilidad de representar al país en una Copa del Mundo celebrada en casa.

¡Historia, pasión y orgullo! ⁰



Unidos por los colores que nos representan y por la cultura que nos hace únicos de cara a la Copa del Mundo FIFA 2026.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/0x85Mqt9Th — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 2, 2026

La delegación de la Federación Mexicana de Futbol fue encabezada por el Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola; el Presidente Ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega; y el Director Deportivo de Selecciones Nacionales Varoniles, Duilio Davino, así como integrantes del cuerpo técnico.

La Selección Nacional también recorrió la Sala Mexica, donde conoció piezas relacionadas con el juego de pelota, una de las expresiones deportivas más representativas de las culturas originarias de nuestro país, además, observaron el Teocalli de la Guerra Sagrada, monolito que contiene una de las representaciones más antiguas de la fundación de México-Tenochtitlan y del símbolo del águila sobre el nopal que forma parte del Escudo Nacional.

Fotografía oficial de la Selección Nacional Mexicana para el Mundial 2026 ı Foto: X de la Selección Mexicana

Finalmente, los seleccionados concluyeron su recorrido en “El Paraguas”, la emblemática fuente que se ha convertido en uno de los símbolos arquitectónicos más reconocibles del museo, y que sirvió de cierre para una visita que permitió conocer sobre la cultura mexicana al equipo que nos representará en el Mundial.

¿Cuándo debuta México en la Copa del Mundo 2026?

El próximo 11 de junio será la inauguración del Mundial 2026, el primero de la historia que se realice en tres países, y uno de ellos, México, disputará el encuentro de apertura en el Estadio Azteca contra Sudáfrica, pero antes del juego se realizará una ceremonia con importantes cantantes como Alejandro Fernández y Belinda, en un evento que comenzará a las 11:30 horas del centro de México.

Este espectáculo de inauguración comenzará 90 minutos antes del silbato inicial, pues el encuentro entre el Tricolor y los Bafana Bafana en el Coloso de Santa Úrsula está programado para arrancar a las 13:00 horas del Centro de la República Mexicana.

En la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca también estarán Los Ángeles Azules, Maná, Lila Downs, J Balvin, Danny Ocean y Tyla. Se espera que sea una gran manera de poner en marcha el Mundial 2026, que también se llevará a cabo en Estados Unidos y Canadá.

aar