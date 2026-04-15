Toluca golea al LA Galaxy para ser el primer equipo mexicano en semifinales de la Concachampions

El Toluca gusta, gana y golea al LA Galaxy por marcador de 3-0 para instalarse en las semifinales de la Concacaf Champions Cup, un gran logro para los Diablos Rojos porque se convirtieron en el primer club mexicano en conseguir el pase a la antesala de la gran final del torneo internacional.

El marcador no tardó en abrirse en la cancha del Dignity Health Sports Park, ya que al minuto 10 de tiempo corrido Jesús Gallardo marcó el primer tanto de la noche; el lateral mexicano sacó un disparo desde fuera del área que se terminó colando en el ángulo izquierdo de la portería de James Marcinkowski.

A pesar de estar de visita en la casa del conjunto angelino, el equipo de Antonio Mohamed controló la pelota la mayor parte del tiempo y tuvo las oportunidades de peligro, logrando 12 tiros en total durante los 90 minutos del encuentro en Estados Unidos.

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Terminó la primera parte en Los Ángeles y el tablero global se encontraba 5-2 a favor de los choriceros y al minuto 58 de juego apareció Paulinho tras un gran pase entre líneas de Helinho para marcar el segundo gol de la noche; el portugués recibió con la pierna izquierda y sacó un tiro cruzado con la misma extremidad para vencer el marco del LA Galaxy.

El delantero del Toluca marcó por tercer encuentro consecutivo en la Concacaf Champions Cup, ya que anotó en la vuelta ante el San Diego FC, consiguió triplete ante el LA Galaxy en la ida y en la vuelta logró su doblete para darle el pase a los choriceros a la siguiente ronda.

El último tanto de la serie llegó al minuto 64 de tiempo corrido; Nicolás Castro habilitó a Paulinho cerca del área y con inteligencia el portugués definió por encima del guardameta rival, cuando este se encontraba saliendo de su arco para hacer pequeño el ángulo de disparo del portugués.

¡DOBLETE INSTANTÁNEO! 🔥👹



Solo seis minutos le bastaron a Paulinho para meter el tercero. Los Diablos hacen fiesta en el Dignity Health.



💫 @LAGalaxy 0-3 @TolucaFC 👹#CONCACAF pic.twitter.com/HpKGuC9zz0 — FOX (@somos_FOX) April 16, 2026

La buena noticia de la noche fue el regreso de Marcel Ruiz a la actividad con el Toluca, ya que el mexicano decidió no operarse de la rodilla con el propósito de ganarse un lugar en la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026. Llevaba 35 días sin tener minutos con los Diablos Rojos.

Con este resultado, el Toluca ya descansa en las semifinales del torneo internacional y en la siguiente ronda tendrá que volver a visitar la ciudad de Los Ángeles porque se medirán ante el LAFC en busca de un lugar en la gran final de la Concacaf Champions Cup.

El conjunto de Antonio Mohamed quiere romper una sequía de 23 años sin levantar un título internacional, así que este año podría ser el indicado para que el Toluca levante su tercer trofeo de la Concacaf Champions Cup.

DCO