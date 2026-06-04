El espectacular comercial de Nike donde aparecen Raúl Jiménez y Jorge Campos junto a las grandes estrellas del mundo (VIDEO)

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026 se lanzó un espectacular comercial de Nike llamado “Rip the Script”, en donde aparecen grandes personalidades del deporte, del entretenimiento y del espectáculo, que además tiene presencia mexicana con Raúl Jiménez y Jorge Campos.

El comercial, que dura casi seis minutos, trata de una historia dentro de un set de filmación de Hollywood en donde se está rodando una película de futbol. El delantero francés Kylian Mbappé rompe el guión, como dice el nombre del comercial, y se desencadena todo.

It was all going to plan until instincts took over…



Rip The Script pic.twitter.com/la43icZaAu — Nike (@Nike) June 4, 2026

Con una jugada creativa Mbappé provoca una serie de situaciones cómicas, de acción y con encuentros, y cameos, de muchos famosos, pero todo gira en torno a un partido improvisado, que es donde se encuentra la participación mexicana.

El delantero del Tricolor Raúl Jiménez aparece en el partido improvisado. El canterano del América le roba el balón al español Nico Williams y al brasileño Vinicius Jr. El Lobo Mexicano finalmente pierde el esférico ante Mbappé. El video tiene varios cameos del exportero Jorge Campos, una de las grandes figuras de México en todo el mundo.

Las estrellas que salen en el comercial

El comercial está lleno de estrellas como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Vinicius Jr., Erling Haaland, Bruno Fernandes, Federico Valverde, Virgil Van Dijk. Además de leyendas como Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba y Eric Cantona.

Fuera del mundo del futbol, hay personalidades como Kim Kardashian, LeBron James, Travis Scott, Young Miko y Jason Sudeikis, actor que sale en su personaje de Ted Lasso, un entrenador de futbol en una serie de televisión.

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