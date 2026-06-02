Estos son los números de los jugadores de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026

La Selección Mexicana ya tiene todo listo para la Copa del Mundo 2026 y ya se conocen los números que los jugadores utilizarán en la justa. Los dorsales están en orden el 1 al 26, para cada elemento que completa la lista de Javier Aguirre.

Raúl Tala Rangel tendrá el 1, como pasa con la mayoría de las selecciones y clubes en el mundo, este número está apartado para los porteros. La zaga defensiva se queda con los números bajos, con excepción de Mateo Chávez, quien tiene el 20.

Luego de la ausencia de Carlos Rodríguez el dorsal 8 será para Álvaro Fidalgo. El Maguito vivirá su primer Mundial con el Tricolor. Raúl Jiménez tiene el 9, Alexis Vega el 10.

No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

El joven mediocampista y gran futuro de la Selección Mexicana, Gilberto Mora, tiene el 19. El goleador Julián Quiñones, utilizará la dorsal 16, el jugador viene de ser el goleador de la Liga de Arabia Saudita, superando a Cristiano Ronaldo.

- Raúl Rangel (1)

- Jorge Sánchez (2)

- César Montes (3)

- Edson Álvarez (4)

- Johan Vásquez (5)

- Erik Lira (6)

- Luis Romo (7)

- Álvaro Fidalgo (8)

- Raúl Jiménez (9)

- Alexis Vega (10)

- Santiago Giménez (11)

- Carlos Acevedo (12)

- Guillermo Ochoa (13)

- Armando González (14)

- Israel Reyes (15)

- Julián Quiñones (16)

- Orbelin Pineda (17)

- Obed Vargas (18)

- Gilberto Mora (19)

- Mateo Chávez (20)

- César Huerta (21)

- Guillermo Martínez (22)

- Jesús Gallardo (23)

- Luis Chávez (24)

- Roberto Alvarado (25)

- Brian Gutiérrez (26)

¿Cuándo debuta la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana abre la Copa del Mundo 2026 en el juego inaugural el 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca ante Sudáfrica. Será la reedición del primer juego del Mundial 2010.

El cuadro africano ya está en México, concretamente en Pachuca, Hidalgo, en donde tendrán su base durante la Copa del Mundo.

Javier Aguirre y sus pupilos tienen una última prueba amistosa antes del arranque de la justa, ante Serbia en la cancha del Estadio Nemesio Diez, casa de los Diablos Rojos del Toluca.

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