Raúl Jiménez y César Huerta están a horas de reportar con la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Raúl Jiménez y César Huerta reportarán con la Selección Mexicana este 28 de mayo, aunque no será en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), sino que estos dos jugadores llegarán directo a la ciudad de Pasadena para el segundo encuentro amistoso del equipo de Javier Aguirre ante Australia.

“La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que los jugadores Raúl Jiménez, del Fulham, y César Huerta, del RCS Anderlecht, se integrarán el día de mañana, jueves 28 de mayo, a la concentración de la Selección Nacional de México en la ciudad de Pasadena, California”, se puede leer en el comunicado.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/D7enahTloL — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 27, 2026

La Selección Mexicana revelará la lista final el 1 de junio

El Mundial 2026 está a menos de 15 días de arrancar y la Selección Mexicana ya se prepara para el partido inaugural ante Sudáfrica en el Estadio Azteca; es por eso que poco a poco van llegando los jugadores del extranjero para reportar con el Tricolor.

Será el lunes 1 de junio cuando Javier Aguirre dé a conocer su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026, un momento que será cardíaco para los jugadores, pues conocerán si están arriba o abajo del barco de la Selección Mexicana para disputar la Copa del Mundo de la FIFA.

Nombres como el de Raúl Jiménez, Johan Vázquez, César Montes y Edson Álvarez ya podrían tener su lugar amarrado para el Mundial 2026, pues son jugadores que han tenido continuidad en el proceso mundialista de Javier Aguirre y son piezas inamovibles para el entrenador mexicano.

Una semana de trabajo intenso que terminó en una noche muy especial en Puebla. 🙌



Regresamos el lunes, ahora con la mira puesta en el duelo vs Australia en Los Ángeles. 🫡#SomosMéxico 🇲🇽 #ÚltimaEscala pic.twitter.com/Rxb0vj4pEK — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 23, 2026

Raúl Jiménez busca su primer gol en un Mundial con la Selección Mexicana

Raúl Jiménez será el delantero titular de Javier Aguirre para esta Copa del Mundo por la experiencia que tiene el ‘Lobo de Tepeji’ en este tipo de torneos, además de lo que ha hecho en el futbol de Europa.

Sin embargo, el ariete mexicano nunca ha podido festejar un gol en una Copa del Mundo, así que en esta edición del 2026 buscará marcar lo más pronto posible para seguir aumentando su cuota goleadora con la Selección Mexicana, ya que está cerca de superar a Javier Hernández como el máximo goleador.

Raúl Jiménez tendrá oportunidad de marcar goles ante Australia y Serbia, así que debe aprovechar para llegar en buena forma física y con una racha goleadora para el encuentro inaugural de la Copa del Mundo.

DCO