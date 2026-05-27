Sudáfrica presenta su lista para el Mundial 2026, el primer rival de México en la Copa del Mundo

Sudáfrica convocó el miércoles a los defensas Olwethu Makhanya y Bradley Cross, que aún no han debutado con la selección, para su plantilla definitiva para el Mundial, mientras que también nominó al mediapunta Themba Zwane, de 36 años.

Hubo pocas sorpresas por parte del seleccionador Hugo Broos, quien se mantuvo fiel en gran medida a los jugadores que lograron la primera clasificación de los “Bafana Bafana” para un Mundial en 16 años.

Sudáfrica se enfrentará a la coanfitriona México en el partido inaugural del torneo el 11 de junio, antes de que por el Grupo A juegue también contra la República Checa en Atlanta (18 de junio) y a Corea del Sur en Monterrey (24 de junio).

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El central Makhanya, de 22 años, juega en el Philadelphia Union de la Major League Soccer, mientras que Cross, de 25 años y que pasó por la cantera del Newcastle United, es lateral izquierdo del Kaizer Chiefs, equipo local de Soweto.

Ninguno de los dos había participado en la fase de clasificación, pero el deseo de contar con más opciones defensivas motivó su selección.

El lateral izquierdo titular, Aubrey Modiba, también ha sido convocado a pesar de perderse el partido de vuelta de la final de la Liga de Campeones de la CAF del domingo con el Mamelodi Sundowns por una lesión en el tendón de la corva.

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📅 11 June | 🕘 21:00

🇨🇿 Czechia vs South Africa 🇿🇦



📅 18 June | 🕕 18:00

🇿🇦 South Africa vs South Korea 🇰🇷

📅 25 June | 🕒 03:00



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“Sé que los jugadores que se han quedado fuera estarán muy decepcionados esta noche”, dijo Broos. “Hubo que tomar algunas decisiones muy difíciles. Espero haber elegido a los adecuados”.

Sudáfrica ha participado en tres fases finales de la Copa Mundial desde su debut en 1998. Se clasificó de nuevo en 2002 y fue sede del torneo en 2010. En todas esas ocasiones quedó eliminada en la fase de grupos.

Esta es la lista final de Sudáfrica para el Mundial 2026

Porteros: Ronwen Williams, Ricardo Goss, Sipho Chaine

Defensas: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane, Olwethu Makhanya, Bradley Cross, Thabang Matuludi, Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele, Ime Okon, Samukele Kabini y Mbekezeli Mbokazi.

Centrocampistas: Teboho Mokoena, Jayden Adams, Thalente Mbatha y Sphephelo Sithole.

Delanteros: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng, Lyle Foster, Iqraam Rayners, Themba Zwane y Thapelo Maseko.

DCO