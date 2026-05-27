Neymar ya concentra con Brasil y así fue recibido por sus compañeros de cara al Mundial 2026 (VIDEO)

Neymar Jr. podría tener su última experiencia mundialista con Brasil en la edición 2026 de la Copa del Mundo. El astro brasileño este miércoles arribó a la concentración del equipo de Carlo Ancelotti para iniciar con la preparación de la Canarinha de cara al torneo de la FIFA que arranca en menos de dos semanas.

El jugador del Santos de Brasil saludó a todos sus compañeros, con los que ha coincidido ya sea a nivel de clubes o en la selección nacional, abrazó a cada uno de ellos y también lo hizo con Carlo Ancelotti cuando lo vio en las instalaciones del combinado de Brasil.

Eles estão na área! Nossos craques já se encontram na Granja Comary para início da preparação para a Copa do Mundo de 2026. 🇧🇷🔥⚽️#BateNoPeito pic.twitter.com/zKcfvMKMTu — brasil (@CBF_Futebol) May 27, 2026

Neymar Jr. arribó a la concentración en su helicóptero

Neymar Jr. podría tener varios minutos en la Copa del Mundo y por ello debe ponerse en forma en estos últimos días para disputar el mayor número de minutos posibles, aunque también dependerá de las oportunidades que le otorgue Carlo Ancelotti durante el Mundial en Norteamérica.

El astro brasileño no quería pasar desapercibido y arribó a la concentración de Brasil en su lujoso helicóptero color negro; varios capturaron el momento exacto en el que el jugador del Santos llega con mucho estilo para iniciar su preparación de cara a la Copa del Mundo.

Cabe recalcar que Neymar Jr. ocupa de forma cotidiana su helicóptero, esto por el tráfico que existe en Brasil y que para él es más sencillo tomar este medio de transporte para llegar en varias ocasiones a los entrenamientos del Santos.

DCO