¿Neymar se pierde el Mundial? Santos anuncia inesperada lesión del brasileño a días de la Copa del Mundo

Neymar Jr. fue el jugador que más emocionó a la afición de Brasil y del mundo al estar en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026; sin embargo, el equipo del delantero brasileño anunció una inesperada lesión a solo días de que arranque la Copa del Mundo de la FIFA.

El Club Santos de Brasil informó que Neymar Jr. sufre una pequeña lesión en la pantorrilla previo al Mundial 2026. A Neymar Jr. solo le quedan tres partidos con su equipo antes de reportar con la Selección de Brasil de cara a la Copa del Mundo del 2026, así que el delantero necesita estar listo lo más pronto posible para no ser una baja de la lista final.

Neymar en el partido entre Santos y Remo, en Brasil ı Foto: AP

Aseguran que Neymar Jr. estará listo para concentrar con Brasil

Rodrigo Zogaib, el coordinador del Núcleo de Salud del Santos, afirmó este miércoles que Neymar Jr. sufre un edema en la pantorrilla derecha; sin embargo, esta lesión no le impediría al brasileño estar listo para concentrar con el equipo de Carlos Ancelotti el próximo 27 de mayo para el Mundial 2026.

“Neymar tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema. Pero, de acuerdo con nuestra planificación, su evolución le permitirá estar apto la próxima semana cuando se integrará a la selección”, comentó Rodrigo Zogaib en una entrevista con el portal Ge.

El mismo Rodrigo Zogaib dejó en claro que la lesión de Neymar Jr. se presentó dos días después de que Carlo Ancelotti dio a conocer la lista final de 26 jugadores para afrontar la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica.

Nós sempre acreditamos em você. A história continua sendo escrita. O Príncipe está de volta. 🇧🇷🔟 pic.twitter.com/BWJDIwpRvg — Santos FC (@SantosFC) May 18, 2026

Neymar Jr. tendrá su último baile con Brasil en el Mundial 2026

Neymar Jr. tendrá su última oportunidad para ganar la Copa del Mundo en la edición del 2026, aunque no será nada sencillo levantar el trofeo al tener que jugar un partido más si es que quiere ser campeón con Brasil.

Además, este será el último baile del jugador de Santos en una Copa del Mundo, un torneo en el que ha vivido diferentes momentos, como su lesión en la espalda que pudo dejarlo fuera de las canchas por siempre.

Brasil debutará el 13 de junio del 2026 ante Marruecos en la cancha del MetLife Stadium, donde se llevará a cabo la gran final del torneo, y cierran la fase de grupos el día 24 del mismo mes enfrentando a Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

DCO