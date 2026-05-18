Brasil celebra con euforia el llamado de Neymar al Mundial; las reacciones que le dan la vuelta al mundo

La convocatoria de Brasil es una de las más esperadas por los aficionados, en especial por la duda si Neymar podría estar en la lista final y cuando el entrenador Carlo Ancelotti reveló que sí estaría, la gente estalló de felicidad.

Cuando Ancelotti mencionó que Neymar sí está en la lista de la Selección Brasileña, el público presente en la sala celebró con todo, tanto que la rueda de prensa se tuvo que parar por un momento en lo que los ánimos se calmaban, ya que incluso empezaron a corear su nombre.

🚨🚨🚨 عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجل!!!!



اللحظه الاقوى في تاريخ البرازيل هُنا مع سهم!



لحظة استدعاء نيمار لقائمة البرازيل



اسمع الصخب اسمع جنون الجماهير اقسم بالله مستحيل!!!😱



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Neymar es uno de los mejores jugadores en la historia de Brasil, pero no había sido llamado por el italiano Carlo Ancelotti a las últimas giras de los pentacampeones del mundo, lo que generó incertidumbre sobre el posible llamado del delantero del Santos.

Al final, el talentoso extremo vivirá su cuarta Copa del Mundo pese a las constantes dudas de lesiones, recordando que ha tenido dificultades desde que se rompió en octubre 2023 el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Brazil fans can’t wait to see Neymar at the 2026 FIFA World Cup 🇧🇷



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El astro exBarcelona es el goleador histórico de Brasil con 79 goles. En el año ha jugado ocho partidos, anotado cuatro goles y dado dos asistencias.

“Ha mejorado su condición física, será un jugador importante en este Mundial... Todavía puede mejorar su condición física hasta el primer partido del Mundial. Tiene experiencia en este tipo de competencia, el cariño de nuestro grupo, puede crear un mejor ambiente en este grupo”, dijo el técnico de Brasil Carlo Ancelotti en una conferencia de prensa en Río de Janeiro.

La convocatoria de Brasil para el Mundial 2026

Porteros: Alisson (Liverpool, Inglaterra), Ederson (Fenerbahçe, Turquía), Weverton (Gremio)

Defensas: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus, Italia), Ibanez (Al-Ahli, Arabia Saudí), Wesley (Roma, Italia), Marquinhos (Paris Saint-Germain, Francia), Gabriel Magalhaes (Arsenal, Inglaterra), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg, Rusia)

Centrocampistas: Bruno Guimaraes (Newcastle, Inglaterra), Casemiro (Manchester United, Inglaterra), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad, Arabia Saudí), Lucas Paqueta (Flamengo)

Delanteros: Endrick (Lyon, Francia), Gabriel Martinelli (Arsenal, Inglaterra), Igor Thiago (Brentford, Inglaterra), Matheus Cunha (Manchester United, Inglaterra), Raphinha (Barcelona, España), Vinicius Júnior (Real Madrid, España), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg, Rusia), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth, Inglaterra).

La Selección de Brasil inicia su andar en la Copa del Mundo 2026 contra Marruecos el 13 de junio. Sus otros rivales del Grupo C son Haití y Escocia. Desde 2002 que el equipo sudamericano no gana el certamen, del cual son los máximos ganadores con cinco trofeos.

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