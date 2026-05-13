Carlo Ancelotti revela lo que necesita Neymar Jr. para ser convocado al Mundial 2026 con Brasil

Neymar Jr. se encuentra en la prelista de Brasil para el Mundial 2026.

La incógnita que rodea a la Selección de Brasil es la convocatoria de Neymar Jr. al Mundial 2026, pues el nivel del delantero del Santos sigue sin convencer a Carlo Ancelotti, el técnico de la Verdeamarela, aunque el entrenador italiano incluyó el nombre de Neymar en la prelista de 55 jugadores.

A pesar de estar en esta lista, el lugar de Neymar Jr. en la convocatoria final para la Copa del Mundo 2026 aún no está asegurado, aunque Carlo Ancelotti ya reveló qué es lo que necesita el ariete brasileño para formar parte del equipo que afrontará el torneo de la FIFA en unas semanas.

🇧🇷 ¡Ancelotti define su prelista para el Mundial!



📝Brasil envió a la FIFA su nómina de 55 jugadores con sorpresas: regresan Neymar y el veterano Thiago Silva 🔙.

Vinícius Jr. y Endrick encabezan la nueva generación del "Scratch". 💎⚽



📅 El corte final a 26 será el 18 de mayo. pic.twitter.com/fIxv52masy — Deportes TVC (@DeportesTVC) May 12, 2026

Carlo Ancelotti revela lo que necesita Neymar Jr. para ser convocado al Mundial 2026

Neymar Jr. aún no tiene asegurado su lugar para el Mundial 2026 con Brasil, así que tiene que llenarle el ojo a Carlo Ancelotti en el cierre de la temporada del Brasileirao para meterse en la lista final de 26 futbolistas para la Copa del Mundo en Norteamérica.

“Es un gran talento. Lo que debemos buscar en él no es si es capaz de controlar el balón o pasarlo, sino si está en buena forma física”, comentó Carlo Ancelotti en una entrevista con el medio The Athletic.

El tema de la forma física ha sido complicado para Neymar Jr., pues en su llegada al Santos de Brasil jugó el final de la campaña con la rodilla lesionada; después se sometió a cirugía y ahora se encuentra al 100 por ciento, pero será decisión de Carlo Ancelotti si lleva o no al astro brasileño al Mundial 2026.

Vaya golazo de Neymar Jr hoy…



Quiere ir al mundial. 👀 pic.twitter.com/dLRuasHahP — MT2 (@madrid_total2) May 10, 2026

Neymar Jr. lleva dos partidos consecutivos marcando gol

Neymar Jr. ha vuelto a deleitarnos con su futbol después de recuperarse de la lesión en la rodilla que cargaba y en sus dos últimos compromisos con el Santos de Brasil lleva dos goles a su cuenta.

El primero fue en la Copa Sudamericana en el encuentro ante el Recoleta de Paraguay, compromiso en el que marcó el único tanto de la escuadra brasileña para el empate a un gol en la cancha del Estadio Monumental Rio Parapiti.

Días después, el Santos se enfrentó al RB Bragantino en casa, cotejo que terminó 2-0 a favor del equipo de Neymar Jr., y el astro brasileño anotó uno de los goles para darle la victoria a su equipo en la Jornada 15 del Brasileirao.

DCO