¿De qué murió Brandon Clarke? ¿Qué le pasó?

Brandon Clarke perdió la vida a los 29 años de edad. El ala-pívot de los Memphis Grizzlies fue encontrado muerto en una casa en Los Ángeles. Las personas de emergencias que asistieron al domicilio encontraron parafernalia de drogas en la casa.

“Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis en general no será olvidado”, manifestaron los Grizzlies en un comunicado.

Brandon Clarke aún le quedaba una temporada más en su contrato con los Grizzlies y debía ganar 12.5 millones de dólares, según el portal Spotrac.com.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, expresó sus condolencias a la familia y amigos de Brandon Clarke y a la organización de los Grizzlies.

“Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke. Como uno de los miembros con más tiempo en los Grizzlies, Brandon fue un compañero de equipo y líder querido que jugó con enorme pasión y garra”.

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of Memphis Grizzlies forward Brandon Clarke:



“We are devastated to learn of the passing of Brandon Clarke. As one of the longest-tenured members of the Grizzlies, Brandon was a beloved… pic.twitter.com/ZjxXtIycwl — NBA (@NBA) May 12, 2026

Brandon Clarke tuvo algunos problemas con la ley en el pasado

Brandon Clarke fue encontrado sin vida el lunes pasado, pero tuvo algunos problemas con la ley hace algunos años. El 1 de abril fue arrestado en Arkansas por exceso de velocidad y posesión de una sustancia controlada que era kratom, un suplemento herbal promovido como un remedio alternativo para el dolor que es ilegal en Tennessee. Fue liberado bajo fianza un día después.

Clarke fue la 21ra selección global de Gonzaga en el draft de la NBA de 2019 por Oklahoma, que traspasó sus derechos a los Grizzlies, quienes ya habían elegido al base Ja Morant con la segunda selección general.

Además en su carrera sufrió una dura lesión cuando se rompió el tendón de Aquiles del pie izquierdo en 2023 en un partido entre los Grizzlies y los Denver Nuggets, que en aquella ocasión era un duelo entre los dos mejores equipos de la Conferencia Oeste. Las lesiones lo limitaron a apenas 72 de 246 partidos posibles en las últimas tres temporadas, incluidos solo dos esta campaña.

DCO