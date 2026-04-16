La NBA vuelve a México con un partido emocionante entre los Pacers y los Nuggets

La National Basketball Association (NBA) anunció este jueves que el Mexico City Game 2026 contará con la presencia de los Denver Nuggets y los Indiana Pacers disputando un partido de temporada regular en la Arena CDMX el sábado 7 de noviembre.

El enfrentamiento marcará el partido número 35 de la liga en México desde 1992 y se llevará a cabo durante la semana de las celebraciones tradicionales de “Día de Muertos” por tercer año consecutivo. El tema de “Día de Muertos” se destacará a través de diversas activaciones dentro de la arena durante el juego, incluyendo una cancha de básquetbol con diseño especial y varias iniciativas de interacción con los aficionados.

Los Nuggets, campeones de la NBA en 2023 y que disputarán su segundo partido en México, actualmente cuentan con el tres veces Jugador Más Valioso de la NBA, Nikola Jokić, el All-Star de la NBA 2026 Jamal Murray y Aaron Gordon.

Por su parte, los Pacers, actuales campeones de la Conferencia Este y que debutarán en la Ciudad de México, cuentan con el dos veces All-Star de la NBA Tyrese Haliburton, el campeón de la NBA en 2019 y cuatro veces All-Star Pascal Siakam, y el integrante del Segundo Equipo Defensivo de la NBA 2025 Ivica Zubac.

Los aficionados pueden registrarse para recibir información sobre boletos y acceder a una preventa exclusiva que se llevará a cabo el miércoles 27 y jueves 28 de mayo en el portal NBAMexicoCityGame.mx. Los boletos estarán disponibles para tarjetahabientes de Banco Azteca el lunes 25 y martes 26 de mayo, y para el público en general el viernes 29 de mayo. Paquetes especiales con acceso premium, experiencias VIP y hospitalidad ya están disponibles en nbaexperiences.com/nba-mexico-city-game-2026.

¿Qué se escucha? 👂 ¡Es el regreso de la #NBAEnMéxico! Los @nuggets, Campeones del 2023, vienen a nuestro país y se enfrentarán a los finalistas del 2025, @Pacers.



¿Listos para el show? pic.twitter.com/P2w6cTn0gU — NBA MÉXICO (@NBAMEX) April 16, 2026

Raúl Zárraga, Vicepresidente Senior y Jefe de Operaciones de la NBA Latinoamérica comentó que “el NBA Mexico City Game continúa brindando a los aficionados en México una conexión en primera fila con la liga, sus equipos y sus jugadores. Ser sede del partido número 35 en el país refleja la profundidad de la relación de la NBA con México y el papel que este evento desempeña al acercar el juego global a los aficionados a nivel local, en toda América Latina y en el mundo”.

Este año llegarán dos conjuntos que cada vez tienen mayor fandom en nuestro país y podrían superar las expectativas que generaron los Dallas Mavericks y los Detroit Pistons, equipos que protagonizaron el NBA Mexico Game el año pasado en la duela de la Arena CDMX.

Este año, México, tendrá diferentes eventos deportivos de talla mundial, iniciando por el partido internacional de la NBA en la CDMX, el regreso de la NFL con los 49ers como locales y el que esperado Gran Premio de México con la esperanza de ver a Checo Pérez subirse al podio.

DCO