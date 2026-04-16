Longines Global Champions Tour México 2026: Jérome Guery conquista el Trofeo The Years Of Culture

El belga Jérome Guery obtuvo el Trofeo The Years of Culture en el Longines Global Champions Tour México 2026.

Con tiempo de 29.18 segundos, el belga Jérome Guery, a la monta de Careca LS Elite, se convirtió en el ganador del Trofeo The Years Of Culture, de la categoría CSI 5, el segundo que estuvo en disputa en el primer día de actividades del Longines Global Champions Tour México 2026.

El podio en este concurso lo completaron los irlandeses Cian O’Connor (Genghis Khan) y Jordan Coyle (King Kannan GP) con 29.92 segundos y 30.32 segundos, de manera respectiva.

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Andrés Azcárraga, en el top 10 del Trofeo The Years Of Culture

Andrés Azcárraga fue el mejor jinete mexicano en el Trofeo Years Of Culture del Longines Global Champions Tour México 2026.

El mexicano acabó en el octavo sitio, y sin penalizaciones, con tiempo de 31.43 segundos a la monta de Atlántica Du Soleil Z.

El segundo mejor jinete tricolor en este concurso por el Trofeo The Years Of Culture fue Carlos Hank (39.51 segundos) al quedar en el decimonoveno peldaño tras conducir a H5 Shaq Attack.

Continúa la actividad en Global Champions Tour México 2026

La actividad de este jueves en el Longines Global Champions Tour México 2026 concluirá con el Trofeo Traxión, de la categoría CS1 2.

En el tercer y último concurso del primer día de actividades en Campo Marte estará Emily Cinnamon Álvarez, hija del ‘Canelo’ Álvarez, a la monta de Elios Du Marais.

EVG