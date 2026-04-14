Longines Global Champions Tour México celebra una década este 2026 con una edición llena de sorpresas

El Longines Global Champions Tour México 2026 será del 16 al 19 de abril en Campo Marte.

Este 2026 se cumplen 10 años de la celebración de la primera edición del Longines Global Champions Tour (LGCT) México, que por novena ocasión se realizará en el Campo Marte de la Ciudad de México, del jueves 16 al domingo 19 de abril, en lo que prometen ser cuatro días llenos de intensidad y sorpresas, entre ellas la presencia del cantante Pepe Aguilar el sábado 18 de abril.

Francisco Pasquel, director del LGCT México, aseguró que el evento está a la altura del Gran Premio de México de Fórmula 1 y adelantó que la bolsa ganadora para esta ocasión es de aproximadamente 471,000 dólares.

▶ #Video | Francisco Pasquel, director del Longines Global Champions Tour México, habla un poco de la organización del evento que celebra 10 años de su llegada al país. 🇲🇽🐎



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“Este evento acerca la cultura mexicana a todo mundo. Es un evento único, uno de los más importantes del año para este país, sólo comparable con el Gran Premio de Fórmula 1. El monto de premios este año rondará los 471,000 dólares”, aseguró Francisco Pasquel en conferencia de prensa.

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México recibe la segunda fecha del calendario del LGCT

La capital del país recibe la segunda fecha de este temporada de las competiciones de salto ecuestre, luego de que la misma se puso en marcha en Miami, Estados Unidos, del 3 al 5 de abril.

Campo Marte recibe por novena ocasión el evento que reúne a los mejores jinetes mexicanos y del mundo. Las únicas veces desde su debute en el 2016 que este gran evento no vino a México fue en el 2020 y en el 2021, años en los que se canceló a causa de la pandemia de coronavirus.

Uno de los sueños de Francisco Pasquel y los organizadores del LGCT México es ver a un mexicano en el podio. Pasquel confía que el primero en conseguirlo puede ser Nicolás Pizarro, quien ha participado en todas las ediciones en Campo Marte.

▶️#VIDEO | El jinete mexicano Nicolás Pizarro resalta la importancia que el Longines Global Champions Tour México ha tenido para el crecimiento del ecuestre en México 🐎🇲🇽💯



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“Es un orgullo ver el crecimiento que ha tenido esta fecha, que sabemos que es una de las mejores del campeonato. Estamos muy emocionados porque vamos a tener a Nicolás Pizarro, el mejor jinete latinoamericano de la actualidad, quien llega en muy buen momento y seguro lo podremos ver en esta ocasión en el podio”, ahondó el director del LGCT México.

Nicolás Pizarro destaca crecimiento del ecuestre mexicano gracias al Longines

El experimentado jinete Nicolás Pizarro es una voz autorizada para hablar del Longines Global Champions Tour México, pues ha estado en todas las ediciones desde la primera en el 2016, y asegura que el evento ha ayudado al crecimiento del ecuestre en el país.

“Gracias a este evento nuestra equitación ha crecido. Tenemos una gran infraestructura, una pista espectacular diseñada por nuestro compatriota Anderson Lima, que la convierten en una de las más importantes a nivel internacional”, subrayó ante los medios Nicolás Pizarro.

EVG