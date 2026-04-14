Liga MX Domina los jugadores más caros de toda Concacaf

La Liga MX se mantiene como favorita por encima de la MLS en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Los clubes mexicanos aún no encuentran el rival que los pueda destronar en dicha competencia, a menos que jueguen los Pumas, pues hay que recordar que es el único equipo que suma descalabros en finales ante clubes de otro país, siendo el caso más reciente ante el Seattle.

Según Transfermarkt, la Liga MX tiene siete de los 10 futbolistas más caros de la competencia, de los clubes que siguen con vida, ya que, de no ser así, los equipos estadounidenses son más poderosos monetariamente que los mexicanos.

El Dato: El América y el Cruz Azul son los máximos ganadores de este campeonato con siete títulos cada uno. La Máquina empató a las Águilas el certamen pasado.

El futbolista más caro de la Liga MX que se encuentra disputando los cuartos de final de la Concachampions es Érik Lira; el mediocampista de La Máquina tiene un valor en el mercado de 14.1 millones de dólares. El mejor tasado del top 10 es el coreano Heung-min Son, quien está valuado en 20 millones de dólares.

Cruz Azul, América y Toluca aportan seis futbolistas, mientras que los Tigres sólo uno. Los cuadros de Los Ángeles (Galaxy y LAFC) son los únicos clubes que dan la cara por Estados Unidos y siempre son firmes candidatos al título.

En la reciente temporada, cuatro equipos de la Liga MX y cuatro de la MLS pelean por un lugar en las semifinales. Todo parece indicar que el Toluca y los Tigres ya están dentro, pues América y Cruz Azul no tienen marcadores a su favor y menos La Máquina, conjunto que cayó la semana pasada ante el LAFC por pizarra de 3-0, lo que los obliga a ganar 4-0 y no recibir ninguna anotación; de lo contrario, eso provocaría que hicieran dos tantos más por el gol de visitante.

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Por su parte, el América llega al renovado Estadio Azteca con el marcador empatado a cero, pero un descuido y recibir una diana le podría costar el pase a las semifinales, pues necesitaría hacer dos. Tigres venció al Seattle Sounders y el Toluca goleó al LA Galaxy.

“Estamos enfocados en lograr la remontada. Sabemos que nuestra cancha suele ser complicada para los rivales, por las condiciones y el apoyo de nuestra gente. Tenemos herramientas futbolísticas para competir y avanzar. La idea es hacer un partido cercano a la perfección”, sentenció Nicolás Larcamón, entrenador del Cruz Azul.

El timonel argentino sabe que no la están pasando bien en la Liga MX ni en la Concachampions, pero eso no los limita a seguir luchando por conseguir el doblete, pues sabe que su plantel tiene grandes futbolistas que en cualquier momento pueden darle la vuelta al encuentro.

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“La racha negativa nos ocupa más de lo que nos preocupa. Es un momento para ajustar detalles y evolucionar de cara a los partidos decisivos. El equipo está comprometido y con hambre de revertir la serie. Queremos avanzar y seguir compitiendo por ambos títulos”, añadió el estratega.

Por su parte, en Coapa saben que no hay vuelta atrás, que el mal momento que viven en la actualidad no es pretexto para no conseguir el título de la Liga de Campeones de Concacaf, y es una exigencia que tanto el dueño del club como los aficionados le han pedido a André Jardine y a sus futbolistas.

PARTIDOS DE VUELTA │ LOS MEJOR TASADOS ı Foto: Especial

“Este partido, sin duda, será un América bastante distinto. No podemos esconder que estamos haciendo una primera fase de liga mexicana con algunos accidentes, malas actuaciones y conductas que no deberían existir. Creo que no es un desastre porque aún estamos peleando por los títulos”, destacó el entrenador brasileño.

Rodolfo Cota, portero azulcrema, está seguro de que en su casa y con el apoyo de su gente todo será distinto, ya que el Estadio Azteca se ha hecho respetar desde el minuto hasta el final.

“No ha sido el mejor arranque que quisiéramos, pero, al final, creo que el apoyo de nuestra gente y nuestra afición siempre ha estado ahí. No será la excepción. Es una fase bien importante y confiamos en su apoyo”, concretó.